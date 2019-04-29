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В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка

30.04.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла в результате ДТП в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка

Трагедия произошла на трассе Слобода–Новосады вблизи деревни Перемежное. По информации ГАИ, вероятный виновник аварии – водитель легковушки Volvo XC90. При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в Geely SC7.

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка

Женщина, находившаяся на пассажирском кресле встречной машины, погибла, водитель с тяжелыми травмами находится в больнице. По факту происшествия проводится проверка.

В Смолевичском районе Volvo во время обгона врезался в Geely. Погибла 33-летняя пассажирка
 
 
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Новости Беларуси. 33-летняя женщина погибла в результате ДТП в Смолевичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трагедия произошла на трассе...
 
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