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Толпы протестующих и перешедшие на их сторону вооруженные солдаты двигаются к президентскому дворцу в Каракасе
Источник материала: Интерфакс
Протестующие, которых сопровождают военнослужащие, перешедшие на их сторону, направляются во вторник в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.
На кадрах телеканала показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием.
В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.
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Толпы протестующих и перешедшие на их сторону вооруженные солдаты двигаются к президентскому дворцу в Каракасе
Протестующие, которых сопровождают военнослужащие, перешедшие на их сторону, направляются во вторник в западную часть Каракаса, где расположен президентский...
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