Толпы протестующих и перешедшие на их сторону вооруженные солдаты двигаются к президентскому дворцу в Каракасе

Источник материала: Интерфакс

Протестующие, которых сопровождают военнослужащие, перешедшие на их сторону, направляются во вторник в западную часть Каракаса, где расположен президентский дворец Мирафлорес, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.

На кадрах телеканала показана улица, запруженная толпами людей, а также автомобиль, в кузове которого сидят гражданские, а также солдаты с оружием.

В толпе в адрес солдат звучат приветственные крики.