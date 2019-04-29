Источник материала: Интерфакс

На расширенной встрече операторы нефтепровода "Дружба" и европейские получатели нефти в Будапеште с участием делегации ПАО "Укртранснафта" обсудили возобновление поставки нефти из РФ в Беларусь и Украину по газопроводу "Дружба", сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

В частности, стороны обсудили технические моменты возобновления транзита и взяли совместные обязательства по освобождению одной нитки нефтепровода "Дружба" из РФ через территорию Республики Беларусь и Украины с вытеснением некондиционной нефти из данных участков в резервуарные парки ОАО "Гомельтранснефть Дружба", АО "Укртранснафта", "MOL" и "Транспетрол" общим количеством около 400 тыс. тонн.

"В ближайшие дни ожидается поступление качественной нефти из РФ на территорию Республики Беларусь и далее в Украину. Ориентировочная дата поступления качественной нефти на пункты сдачи на территории ЕС 18 мая 2019 года", - говорится в сообщении.