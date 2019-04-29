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Эстонского министра уволили спустя сутки после назначения

30.04.2019 21:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вступивший в понедельник в должность министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик во вторник был освобожден указом президента Керсти Кальюлайд от обязанностей члена правительства.

"Президент Керсти Кальюлайд освободила сегодня вечером по предложению премьер-министра Юри Ратаса от должности министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика", - говорится в обнародованном указе главы государства.

В отношении М.Куузика в минувший понедельник было возбуждено уголовное дело для проверки сообщений о том, что он годами "морально и физически терроризировал" бывшую жену. Как сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры, уголовное дело заведено по статье "Применение физического насилия".

Сам М.Куузик назвал статьи информационной операцией против него.

О непричастности М.Куузика к якобы недостойному поведению сообщила журналистам в понедельник и сама бывшая его жена Карин Куузик. В распространенном ею электронном письме она назвала "подлостью" то, что "пытаясь атаковать Марти, атакуют всю нашу семью, включая двух наших несовершеннолетних детей".

"Говорила журналистам ранее, повторю это и теперь, что Марти не применял насилие по отношению ко мне. Два инцидента, закончившиеся переломами руки, - это несчастные случаи, к ним Марти не имеет никакого отношения", - говорится в письме.

М.Куузик входил в состав нового правительства Эстонии, которое приступило к деятельности в понедельник после приведения к должностной присяги.

При принятии им присяги президент Керсти Кальюлайд демонстративно вышла на время из зала парламента. Она также отказалась поздравлять новое правительство, несмотря на то, что ей это предложил спикер парламента Хенн Пыллуаас.

 
 
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Вступивший в понедельник в должность министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик во вторник был освобожден указом президента...
 
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