ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин освободил Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, назначил Мезенцева

30.04.2019 21:12 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Беларуси.

М.Бабич также освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

М.Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года.

Ранее он занимал должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Д.Мезенцев является членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области.

Ранее МИД Беларуси неоднократно выступал с жесткой критикой высказываний М.Бабича.

Последним предлогом для полемики стали высказывания М.Бабича по поводу заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о стоимости Белорусской АЭС, сделанных в ходе президентского послания парламенту и народу 19 апреля.

19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после оглашения своего послания парламенту и народу, А.Лукашенко заявил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд. Позднее в тот же день М.Бабич заявил, что президента Беларуси ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости Белорусской АЭС, Россия ее никогда не называла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смиловичах открывается музей Станислава Монюшко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика