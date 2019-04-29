Путин освободил Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, назначил Мезенцева

Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Беларуси.

М.Бабич также освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

М.Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года.

Ранее он занимал должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Д.Мезенцев является членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области.

Ранее МИД Беларуси неоднократно выступал с жесткой критикой высказываний М.Бабича.

Последним предлогом для полемики стали высказывания М.Бабича по поводу заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о стоимости Белорусской АЭС, сделанных в ходе президентского послания парламенту и народу 19 апреля.

19 апреля, отвечая на вопросы депутатов после оглашения своего послания парламенту и народу, А.Лукашенко заявил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд. Позднее в тот же день М.Бабич заявил, что президента Беларуси ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости Белорусской АЭС, Россия ее никогда не называла.