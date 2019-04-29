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В Смиловичах открывается музей Станислава Монюшко

30.04.2019 21:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В четверг, 2 мая, в городском поселке Смиловичи по адресу ул. Школная, 11а откроется музей "Станислав Монюшко – деятель белорусской музыкальной культуры", сообщили в Миноблисполкоме.

Городской поселок Смиловичи выбран для создания новой экспозиции не случайно. Здесь находится дворцово-парковый комплекс, который принадлежал роду Монюшко, в Смиловичском костеле Станислава крестили.

На протяжении года коллективом музея проводилась работа по созданию постоянной музейной экспозиции, посвященной жизни и творчеству белорусско-польского композитора С.Монюшко. Разработана научная концепция, созданы эскизы, тематические диорамы, закуплена необходимая мебель.

Экспозиция размещена в двух музейных залах. Первая ее часть рассказывает посетителям о детских и юношеских годах С.Монюшко, проведенных в Убеле; посредством рисунков отца композитора – Чеслава Монюшко – познакомит с местными пейзажами, портретами учителей, близких родственников будущего гения.

Вторая часть экспозиции посвящёна учёбе талантливого юноши в Берлинской музыкальной академии, его более поздней работе в Вильно и Варшаве. Часть экспозиции повествует о дружбе Станислава Монюшко и В. Дунина-Мартинкевича, создании первой белорусской оперы "Сялянка" ("Идиллия"), а также знакомит посетителей с оперным творчеством композитора. Это ноты, записи произведений на многочисленных пластинках и кассетах, фотографии постановок опер "Галька" и "Страшный двор" в Беларуси, сценические костюмы Варшавского оперного театра. После посещения экспозиции желающие смогут в уютной музыкальной гостиной послушать музыкальные произведения великого композитора.

Сотрудниками музея налажено сотрудничество по обмену материалов для экспозиции и созданию новых выставок с Литовским музеем театра, музыки и кино в Вильнюсе, Польским институтом в Минске.

" Вместе с музыкальной гостиной музейная экспозиция станет привлекательным туристическим объектом для жителей Беларуси и иностранных гостей", - отметили в Миноблисполкоме.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 2 мая, в городском поселке Смиловичи по адресу ул. Школная, 11а откроется музей "Станислав Монюшко – деятель белорусской музыкальной культуры", сообщили в...
 
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