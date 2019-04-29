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В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных

30.04.2019 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция открыла свои двери для молодых ученых Беларуси и ближнего зарубежья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных

Как правильно организовать исследовательскую деятельность учащихся, и в чем ее практическая значимость для жизни, выяснили в областном институте развития образования. Мероприятие разнообразили дискуссиями, чтениями, презентациями и мастер-классами.

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных
Светлана Ситникова, ректор ГУО «Минский областной институт развития образования»:
Любая конференция предполагает подведение итогов работы и постановку определенных задач, чтобы понимать, что еще нужно сделать для того, чтобы понимать, что такое исследовательская работа. Мы теперь добиваемся исследований не только ради исследований, а чтобы получить практический результат.

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных

Оксана Герасимович, учитель средней школы № 4 г. Жодино:
Яна і адукатар для настаўнікаў, і матыватар вялікі. Зносіны з калегамі заўседы натхняюць на будучыя поспехі.

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных

Елена Базюк, учитель-методист гимназии имени Франциска Скорины Вильнюса (Литва):
Заўсёды хочацца паказаць сябе, хочацца паслухаць іншых. Гэта будучае, новы фармат, які развіваецца і мае працяг, які ў хуткім часе будзе мець большыя маштабы.

В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных

Конференция стала не только площадкой для выступлений, но и местом для обмена знаниями. Опытные ученые рассказали молодым коллегам о рождении идей, поделились секретами проведения исследований и обсудили тенденции в науке.
 
 
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Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция открыла свои двери для молодых ученых Беларуси и ближнего зарубежья, сообщили в программе...
 
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