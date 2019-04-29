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В Минском областном институте образования прошла международная конференция молодых учёных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция открыла свои двери для молодых ученых Беларуси и ближнего зарубежья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как правильно организовать исследовательскую деятельность учащихся, и в чем ее практическая значимость для жизни, выяснили в областном институте развития образования. Мероприятие разнообразили дискуссиями, чтениями, презентациями и мастер-классами.
Оксана Герасимович, учитель средней школы № 4 г. Жодино:
Елена Базюк, учитель-методист гимназии имени Франциска Скорины Вильнюса (Литва):
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Новости Беларуси. Международная научно-практическая конференция открыла свои двери для молодых ученых Беларуси и ближнего зарубежья, сообщили в программе...
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