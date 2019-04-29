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Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья
Источник материала: СТВ
Новости России. Как стало известно, скорректировать систему контроля качества в магистральных трубопроводах от «Транснефти» потребовал президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 апреля Владимир Путин заслушал отчет об инциденте на трубопроводе «Дружба», подчеркнув, что произошедшее нанесло серьезный имиджевый ущерб. Глава «Транснефти» заверил, что компания не снимает с себя ответственности. Свою оценку дадут и правоохранители. Материалы дела переданы в Управление ФСБ по Самарской области. Идут оперативно-следственные действия.
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Новости России. Как стало известно, скорректировать систему контроля качества в магистральных трубопроводах от «Транснефти» потребовал президент России,...
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