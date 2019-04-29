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Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья

30.04.2019 22:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Как стало известно, скорректировать систему контроля качества в магистральных трубопроводах от «Транснефти» потребовал президент России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая

30 апреля Владимир Путин заслушал отчет об инциденте на трубопроводе «Дружба», подчеркнув, что произошедшее нанесло серьезный имиджевый ущерб. Глава «Транснефти» заверил, что компания не снимает с себя ответственности. Свою оценку дадут и правоохранители. Материалы дела переданы в Управление ФСБ по Самарской области. Идут оперативно-следственные действия.

Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья
 
 
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Новости России. Как стало известно, скорректировать систему контроля качества в магистральных трубопроводах от «Транснефти» потребовал президент России,...
 
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