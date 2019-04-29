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Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

30.04.2019 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Переговоры прошли в узком и расширенном составах.

Устранение барьеров, промышленная кооперация и торговля: заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване

Кроме того, в армянской столице состоялась встреча Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Премьеры обсудили двустороннюю повестку. В частности, поднимался вопрос о поставках белорусского молока в Россию.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване

Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване
 
 
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Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в узком и...
 
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