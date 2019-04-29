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Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели переговоры в Ереване
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры прошли в узком и расширенном составах.
Кроме того, в армянской столице состоялась встреча Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.
Премьеры обсудили двустороннюю повестку. В частности, поднимался вопрос о поставках белорусского молока в Россию.
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Новости Беларуси. В Ереване состоялось заседание Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в узком и...
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