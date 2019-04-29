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1 мая в парке Победы состоится большая концертная программа, посвящённая Дню труда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках празднования подготовлена большая концертная программа, в которой найти развлечения смогут и взрослые и дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Официальная часть мероприятий начнется с возложения цветов к стеле «Минск – город герой».
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
К слову, во многих трудовых коллективах обновили доски почета и алеи славы. А самых инициативных работников торжественно наградили во Дворце профсоюзов за весомый вклад в экономическое развитие столицы.
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Новости Беларуси. В рамках празднования подготовлена большая концертная программа, в которой найти развлечения смогут и взрослые и дети, сообщили в программе...
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