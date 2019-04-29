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На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

30.04.2019 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все меньше дней остается до старта самого яркого события лета-2019 – вторых Европейских игр. Соревнования для нашей страны значимые, поэтому нет ничего удивительного, что память об этом старте решили увековечить, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

30 апреля на территории Белорусского государственного университета физкультуры появилась аллея, посвященная самому ожидаемому спортивному состязанию континента.

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

Наряду со студентами в посадке деревьев приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Я, прежде всего, хочу сказать, что это не специальное мероприятие, а одно в очень большом спектре мероприятий, проводимых вокруг вторых Европейских игр. Как я сказал уже, главная цель их – это создание комфортной благоприятной городской среды прежде всего для жителей.

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

К слову, возле высаженных деревьев установили именные таблички. Заботу о насаждениях возьмут на себя студенты университета, а по окончанию учебы передадут традицию первокурсникам.

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт

На территории БГУФК появилась аллея, посвящённая II Европейским играм: фотофакт
 
 
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Новости Беларуси. Все меньше дней остается до старта самого яркого события лета-2019 – вторых Европейских игр. Соревнования для нашей страны значимые, поэтому нет...
 
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