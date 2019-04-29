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На Притыцкого мотоциклист сбил девушку, которая переходила дорогу на зелёный свет

30.04.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария с участием мототранспорта. 30 апреля около восьми утра мотоциклист, двигаясь по улице Притыцкого, не среагировал на запрещающий сигнал светофора и сбил девушку, которая переходила дорогу по переходу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Притыцкого мотоциклист сбил девушку, которая переходила дорогу на зелёный свет

Пешехода с травмами доставили в больницу.
 
 
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Новости Беларуси. Авария с участием мототранспорта. 30 апреля около восьми утра мотоциклист, двигаясь по улице Притыцкого, не среагировал на запрещающий сигнал...
 
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