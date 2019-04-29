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Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске

30.04.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На майские праздники изменяется график движения пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске

Работа некоторых автобусных маршрутов отменяется. Более подробную информацию можно получить на сайте Минсктранса.

Также изменится режим работы крупных торговых предприятий Корректировки коснутся и времени работы столичных поликлиник и больниц.

Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске
 
 
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Новости Беларуси. На майские праздники изменяется график движения пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работа...
 
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