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Как на майские праздники будет ходить общественный транспорт и работать поликлиники в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На майские праздники изменяется график движения пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работа некоторых автобусных маршрутов отменяется. Более подробную информацию можно получить на сайте Минсктранса.
Также изменится режим работы крупных торговых предприятий Корректировки коснутся и времени работы столичных поликлиник и больниц.
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Новости Беларуси. На майские праздники изменяется график движения пассажирского транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работа...
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