1 мая императором Японии станет Нарухито

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Император Акихито официально отрекся от престола. В Токио 30 апреля прошла красивая церемония прощания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Воочию ее наблюдали три сотни человек – семья правителя и представители трех ветвей власти. Новым монархом станет сын экс-императора – 59-летний Нарухито. Последний раз прижизненная передача власти происходила в Японии два века назад.





1 мая начнется новая эпоха правления. Она уже получила «Рэйва» (в переводе – «прекрасная гармония»).



