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Дмитрий Мезенцев сменит Михаила Бабича на должности посла России в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России, а до этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
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Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в...
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