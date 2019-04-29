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Дмитрий Мезенцев сменит Михаила Бабича на должности посла России в Беларуси

30.04.2019 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев сменит Михаила Бабича на должности посла России в Беларуси

Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России, а до этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
 
 
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Новости Беларуси. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство, новым послом России в Беларуси назначен Дмитрий Мезенцев. Он сменит Михаила Бабича, сообщили в...
 
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