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«Тоттенхэм» проиграл дома «Аяксу» в полуфинале Лиги чемпионов

30.04.2019 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» проиграл дома амстердамскому «Аяксу» со счетом 0:1.


Фото: Reuters

Чемпионы Нидерландов активно начали, проведя впечатляющую 15-минутку. «Тоттенхэм» был прижат к своим воротам и пропустил в итоге от Донни Ван де Бека, которого защитники «шпор» упустили в центре штрафной.

Положение хозяев стало еще более тяжелым после столкновения двух бельгийских защитников клуба — Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена. Ян получил рассечение, но вернулся на поле. Впрочем, провел на нем еще лишь две минуты. Вскоре он был заменен из-за рвоты.

Во втором тайме «Тоттенхэм» серьезно прибавил, но действительно опасных моментов так и не создал. А вот «Аякс» мог забить еще раз, но Нерес с 10 метров попал в штангу.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген (Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.

«Аякс»: Онана, Де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, Ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, Де Йонг.

Ответный матч пройдет 8 мая. В этой игре в состав «Тоттенхэма» сможет вернуться один из ведущих форвардов команды Сон Хын-Мин.








SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе встречи.

 
 
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В первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» проиграл дома амстердамскому «Аяксу» со счетом 0:1.
 
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