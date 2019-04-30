2 мая прямую телефонную линию проводит майор внутренней службы Стодольник Денис Александрович, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
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2 мая прямую линию проводит Денис Стодольник
Источник материала: Полымя
2 мая прямую телефонную линию проводит майор внутренней службы Стодольник Денис Александрович, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
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2 мая прямую телефонную линию проводит майор внутренней службы Стодольник Денис Александрович, начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным...
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