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Бабича официально сменил Дмитрий Мезенцев
Источник материала: БДГ
Российский президент официально уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.
Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 30 апреля и опубликован на сайте Кремля в 21 час. Согласно официальным данным, пост российского посла в Беларуси займет Дмитрий Мезенцев.
Михаила Бабича от этой должности освободили, он также больше не будет специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.
Напомним, что о возможной отставке Бабича
Справка БДГ
Дмитрий Мезенцев родился в Санкт-Петербурге, ему 59 лет. С 2009 по 2012 год был губернатором Иркутской области, с 2013 по 2015 год занимал пост генсека ШОС. С 2016 по 2019 годы - член Совета Федерации от Сахалинской области. Член партии Единая Россия. Закончил Петербургский госуниверситет путей сообщения, кандидат психологических наук.
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Российский президент официально уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.
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