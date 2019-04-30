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Бабича официально сменил Дмитрий Мезенцев

30.04.2019 22:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский президент официально уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси Михаила Бабича. 

Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 30 апреля и опубликован на сайте Кремля в 21 час. Согласно официальным данным, пост российского посла в Беларуси займет Дмитрий Мезенцев.

Михаила Бабича от этой должности освободили, он также больше не будет специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

Напомним, что о возможной отставке Бабича сообщили сегодня сразу в нескольких СМИ России и Беларуси.

Справка БДГ

Дмитрий Мезенцев родился в Санкт-Петербурге, ему 59 лет. С 2009 по 2012 год был губернатором Иркутской области, с 2013 по 2015 год занимал пост генсека ШОС. С 2016 по 2019 годы - член Совета Федерации от Сахалинской области. Член партии Единая Россия. Закончил Петербургский госуниверситет путей сообщения, кандидат психологических наук.

 
 
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Российский президент официально уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси Михаила Бабича. 
 
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