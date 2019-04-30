Готова ли Россия пойти на аншлюс Беларуси?

Посла-спецпредставителя, который вызывал головную боль официального Минска с момента назначения, в Беларуси больше нет. Почему отозван Михаил Бабич? Вернутся ли белорусско-российские отношения в нормальное русло после этого кадрового решения?





“Белорусский партизан” побеседовал с директором Центра европейской интеграции Андреем Егоровым.













- Существуют две версии. Схема, задуманная с Бабичем, - схема посла-спецпредставителя, в которой Бабич является таким автором Путина, и вступает в отношения с Лукашенко – соответственно, понижается статус отношений между Беларусью и Россией. Беларусь приводится в сателлитное положение, в котором коммуникации осуществляются на более низком уровне. С этой задачей Бабич не справился, не смог выстроить такого уровня отношения: Беларусь не поддалась давлению. Но это позитивная версия для Беларуси.





Но существует и другая версия. Бабич приезжал в Беларусь решать специфические задачи, связанные с подготовкой так называемого углубления интеграции, а фактически с подготовкой аншлюса. Ему нужно было провести разведку на местности, установить контакты с пророссийскими группами в Беларуси, выяснить, насколько белорусское общество (и государство) готово к сопротивлению, какие варианты давления остались. Есть мнение, что Бабич решил поставленные задачи, а потому ему больше нет необходимости пребывать в должности посла.

Но Беларусь изначально сопротивлялась назначению Бабича, и если рассматривать этот кейс за рамками теории заговора, то Минск имел очень широкие возможности, чтобы создать сложности для выполнения функций посла в Беларуси.





- Говорят, Кремль пошел на уступки Минску. А что потребует взамен?





- Здесь никаких особых уступок я не вижу. Бабич не является вопросом, хоть чуточку принципиальным в отношениях Беларуси и России. Экономические субсидии и разрешение вопросов с налоговым маневром гораздо важнее Бабича.





- Надо понимать, в Москве не отказались от сценария углубленной интеграции?





- Очевидно, нет. В Ереване Медведев заявил, что вопросы, связанные с налоговым маневром, для Беларуси не решены; если учитывать слухи относительно жесткого разговора Путина и Лукашенко в Китае, то нет никаких оснований говорить о том, что Россия отказалась от своих планов.





- Бабича в Беларуси больше нет. Белорусско-российские отношения вернутся в нормальное русло?





- Сам по себе Бабич не является конфликтным вопросом в отношениях.

Вопрос возвращения двусторонних отношений в нормальное русло связан с тем, насколько серьезно Россия подходит к вопросу возможного аншлюса Беларуси, действительно ли вопрос продолжения полномочий Путина после 2024 года связан с Конституционным актом союзного государства? Самый важный вопрос: насколько серьезно разыгрывает эту карту Кремль? К сожалению, у нас на руках слишком мало фактов, позволяющих сказать, что все эти планы несерьезные. Если же этот сценарий прорабатывается всерьез, надежд на возвращение отношений в прежнее русло нет.









Своеобразным маркером взаимоотношений станут очередные военные учения “Щит союза-2019”, которые запланированы на осень. Обычно отношения налаживаются перед совместными военными учениями, поэтому следующие военные учения станут маркером: если на их фоне не произойдет разрешения текущих конфликтов, то, наверное, ситуация более чем серьезная. А если не разрешатся – мы увидим традиционный цикл “ухудшения-улучшения” отношений: отношения улучшатся на фоне учений, а спустя некоторое время после учений ситуация пойдет на спад.



