Почему до выборов кредита от МВФ не будет

belmarket.by Обычная сессия, но кто-то пустил слух, что едут якобы просить кредит у МВФ. С учетом 600 млн долларов, которые нам обещала перекредитовать Россия, он нам и не нужен. Нет ничего особенного в визите нашей делегации в США для участия в весенней сессии Международного валютного фонда, пишетОбычная сессия, но кто-то пустил слух, что едут якобы просить кредит у МВФ. С учетом 600 млн долларов, которые нам обещала перекредитовать Россия, он нам и не нужен.





С начала года золотовалютные резервы Беларуси даже немного увеличились, а потери из-за налогового маневра в 2019-м будут не такими значительными — менее 300 млн долларов. Для страны это не слишком большие деньги. Что касается кредита МВФ, то наше правительство не очень сильно его добивается. Оно видит, что и без этого кредита сумеет финансово закрыть нынешний год.





Потребность в МВФ не денежная. Диалог с фондом нужен нам, чтобы занять более выгодную позицию в переговорах с Россией. Если РФ знает, что МВФ вот-вот может дать Беларуси кредит под определенные проценты, то российская ставка тоже снизится. Поэтому уже только разговоры о том, что фонд может дать нам кредит, способны понизить стоимость наших заимствований.





Конечно, кредит Международного валютного фонда удобен для нас. Более выгодных долгосрочных ресурсов, чем у МВФ, нет. Другое дело, что обычно кредит фонда обставляют определенными требованиями. В двух из них — повышение тарифов ЖКХ и изменение системы управления государственными предприятиями — белорусские власти и МВФ не сошлись. Что касается госпредприятий, то мы вроде бы идем в нужном направлении, как того требуют эксперты фонда, но не так быстро, как они хотели бы. В отношении ЖКХ почти каждый гражданин также почувствовал, что мы идем указанной фондом дорогой, но снова медленнее, чем требует МВФ.









Пожалуй, наше население стерпит, если еще чуть-чуть повысить тарифы на услуги ЖКХ. Правительству стоило бы пойти на условия МВФ в части более быстрой организации нормального корпоративного управления в государственных компаниях. На каждом госпредприятии необходимо создать эффективный наблюдательный совет, возглавляемый профессиональным чиновником, как минимум с двумя-тремя независимыми и тоже весьма профессиональными директорами.





Пока у нас это не очень получается. Мы предпочитаем старую отраслевую методику, когда отраслевые и концерновые ведомства управляют государственными предприятиями. МВФ считает, что они плохо следят за финансовыми потоками субъектов хозяйствования, слабо наращивают их финансовые активы и там, как и на частных предприятиях, необходимо создавать эффективные наблюдательные советы. Они должны контролировать работу директоров, в том числе не предоставлять возможностей для коррупционных проявлений, которых, как видно по количеству уголовных дел, в нашей стране не так уж мало. За государственными предприятиями в Беларуси нужен жесткий финансовый контроль. В подобные наблюдательные советы должны войти и представители банка, кредитующего субъект хозяйствования. Данные требования МВФ вполне разумны, и их надо бы выполнить.





В таком случае у нас был бы не только дешевый кредит от МВФ. Сотрудничество с фондом само по себе служит стимулом для других иностранных инвесторов, которые рассуждают так: МВФ уважает Беларусь, дает ей кредит, следовательно, в эту страну можно идти и инвестировать. Вот это было бы весьма позитивно.





Если МВФ не даст кредита, Минфин найдет другие источники, чтобы перекрыть старые дорогие кредиты. По мировым меркам мы заимствовали не так уж много. Плохо, что кредиты довольно дорогие. С учетом того, что рейтинговый имидж Беларуси находится на уровне B/B с прогнозом «стабильный», что недавно подтвердило агентство Standard & Poor’s, мы вновь могли бы выйти с еврооблигациями на международный рынок и перекрыть старые долги.





Думаю, визит Александра Лукашенко в КНР удешевит китайские кредиты. Китайских кредитных линий у нас не так уж мало. Беда в том, что они выдавались под довольно высокие проценты.









Так или иначе, мы вряд ли получим кредит от МВФ до президентских выборов, в противном случае это будет выглядеть как поддержка одного из кандидатов. Однако после выборов, вполне возможно, фонд все-таки решит предоставить нам кредит, если, конечно, мы об этом попросим.



