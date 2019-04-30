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Как выглядит детский сад за 800 евро в месяц? Смотрим, что откроют в лесопарке «Степянка»

30.04.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

800 евро за месяц будет стоить месячное посещение элитного детского сада «Делакруа». Его откроют на месте ресторана северной кухни «Экспедиция» в лесопарке «Степянка» уже к лету.

Как выглядит детский сад за 800 евро в месяц? Смотрим, что откроют в лесопарке «Степянка»
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800 евро за месяц будет стоить месячное посещение элитного детского сада «Делакруа», пишет realt.by Его откроют на месте ресторана северной кухни «Экспедиция» в лесопарке «Степянка» уже к лету.

После съезда ресторана «Экспедиция» комплекс в лесопарке «Степянка» пустовал недолго — новым арендатором здания в 1 тыс. кв. м, прилегающей просторной парковки, а также участка земли в 5 гектаров стал элитный детский сад «Делакруа». Это новый совместный проект Наталии Попко (основатель сети детских развлекательных центров «Карамелька») и учредителей центров детского развития «Бэби-Клаб» Виктории Копелевой и Алеси Кленовской.

— Когда мы узнали, что есть возможность открыть детский сад в таком потрясающем месте, решение было очевидным: берем и делаем! Тем более что идея открыть детский сад, от которого будут в восторге и дети, и их родители, возникла давно. Вопрос был только в расположении, и теперь у нас есть прекрасное здание и огромная охраняемая территория посреди хвойного леса и цветущих яблонь, и все это в черте города! — рассказывает Наталия Попко.

Сейчас в помещении идет ремонт. Закончить его обещают уже в мае. С 1 июня детсад заработает в «летнем» режиме, к 1 сентября планируется набрать 4 группы, в каждой — от 8 до 12 детей. Занятия будут проходить в группах, а вот для активных игр предусматривается общее открытое пространство — большой зал площадью 50 кв.м.

Также будут проводиться занятия по методике Марии Монтессори. А на улице, помимо активного отдыха, включая игровые аттракционы, планируются поле для мини-гольфа и занятия теннисом.

— Это будет просторное и безопасное пространство для игр и развития ребенка, — подчеркивает Виктория Копелева.

В обучающей программе, помимо традиционного набора, намечены дополнительно специальные предметы, такие как курс «Скульптура», китайский или немецкий язык (на выбор); занятия шахматами, которые будут проводить узкопрофильные специалисты, эксперты в своей сфере. Обучать и воспитывать 40 детей, а также ухаживать за ними будут 20 человек.

Для всех посетителей предусмотрена пропускная система, а на единственном въезде в «Делакруа» будет дежурить сотрудник службы безопасности. Здание сада оборудуют камерами видеонаблюдения.
Уже озвучена стоимость посещения элитного детского сада: 800 евро в месяц. Для первых 30 клиентов предусмотрена специальная цена — 670 евро. Создатели проекта уверены, что спрос на услуги садика значительно превысит его вместимость.


 
 
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800 евро за месяц будет стоить месячное посещение элитного детского сада «Делакруа». Его откроют на месте ресторана северной кухни «Экспедиция» в лесопарке...
 
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