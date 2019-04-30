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Глен Хэнлон: Занковец — один из лучших тренеров, которых я когда-либо встречал

30.04.2019 21:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон, ныне возглавляющий венгерский "Мишкольц", в интервью корреспонденту "ПБ" Сергею Николаеву высказал мнение по поводу Эдуарда Занковца.



Вы знакомы с бывшим динамовским тренером Горди Дуайером?
Нет, никогда с ним не разговаривал. Слышал только, что он очень позитивный человек и хорошо относится к людям.

А есть ли в Беларуси люди, с которыми поддерживаете связь?
Эдуард Занковец. Мы много лет работали вместе. Это один из лучших тренеров, которых я когда-либо встречал. Консультируюсь с ним по поводу систем игры, присылаю хоккейные видеоклипы — мне всегда интересно его мнение. Уверен, в следующем сезоне Занковец добьется успеха в санкт-петербургском "Динамо", выступающем в ВХЛ. Мы с ним вообще хорошие друзья, общаемся не только по хоккейным делам. Также контактирую со Славой Киселевым. Это первый человек, которого я в свое время встретил в Беларуси, и он по-прежнему мой друг. Сейчас Слава — хоккейный агент и благодаря многочисленным связям много делает для своих клиентов. Иногда звоню ему по поводу игроков — может, у Киселева есть кто-нибудь на примете для "Мишкольца".


 
 
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон, ныне возглавляющий венгерский "Мишкольц", в интервью корреспонденту "ПБ" Сергею Николаеву высказал мнение по...
 
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