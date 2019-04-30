Путин назначил нового посла РФ в Беларуси

.tut.by Слухи об отставке Михаила Бабича ходили несколько месяцев. Буквально пару дней назад, 26 апреля, МИД России, комментируя слухи, заявил, что вопросами снятия и назначения российских послов занимается президент России, а не МИД, пишет





Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. В документе указано, что Бабич освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.





Михаил Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 года. Он также стал спецпредставителем президента России «по развитию торгово-экономического сотрудничества» с Беларусью.





До этого дипломатом Бабич никогда не работал. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002−2003 годах возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003-го по 2011 год — депутатом Госдумы. До назначения в Минск 7 лет занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.





На церемонии вручения послом верительных грамот Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает, что новый посол России в Беларуси Михаил Бабич сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах.





В Беларуси Бабич работал довольно активно: ездил по областным центрам, осматривал белорусских промышленных «гигантов», несколько раз встречался с белорусским президентом, заявлял, что «любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями».





Но запомнится он белорусам не этим. В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИД.





15 марта поводом послужило интервью Михаила Бабича агентству РИА «Новости», в котором он призвал Беларусь определиться с форматом интеграции и заявил, что нужно выполнять договоренности, а не обмениваться упреками в экономической сфере. После этого в белорусском МИД заявили, что послу России в Беларуси следует больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.





21 марта МИД России выпустило официальное заявление, в котором подчеркнуло, что Беларусь «является братской страной, самым надежным, стратегическим партнером России». А работа посла России заключается в том, чтобы активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике.





В апреле Михаил Бабич еще раз вступил в заочную дискуссию, довольно резко ответив главе МИД Беларуси Владимиру Макею на слова о том, что глава правительства России «возможно, не в курсе», что Беларусь давно отправила российским коллегам ответные предложения по интеграции двух стран.





«Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в Союзном государстве», — заявил Бабич.





С белорусскими журналистами Михаил Бабич встречался лишь «на полях» своих выездных мероприятий в регионах. В Минске Бабич провел лишь одну пресс-конференцию, посвященную «пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации». Пять редакций негосударственных белорусских СМИ отказались идти на мероприятие и выпустили совместное заявление, в котором отметили, что не хотят, чтобы присутствие журналистов изданий на пресс-конференции было истолковано нашими читателями как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году.





Как сообщали источники «Ъ», отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. Последняя беседа, отмечает собеседник «Ъ», состоялась в Пекине, где Александр Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича. Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник «Ъ».





Собеседники «Ъ» говорят, что отзыв господина Бабича не следует считать санкцией, и не исключают, что в скором времени ему будет предложена другая работа.



