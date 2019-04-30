«Монстрацию» на 1 мая не разрешили. Организаторы уже подали новое уведомление – на середину месяца





29 апреля. Могилев. Игорь Лозовский/ Фото — vk.com/monstration_nsk





— Мы подавали уведомление на разрешенное место для массовых мероприятий – стадион по улице Челюскинцев. Были готовы оплатить все услуги – милицию, «скорую», коммунальщиков, но власти любезно нам сообщили, что в это время там как раз проходит футбольный турнир, — рассказал Александр Бураков.





Ранее на эту же дату уведомление на проведение пикета подавали политики Олег Аксёнов и Владимир Шанцев. Им также сообщили, что из-за футбольного турнира массового мероприятия не получится.





— Свой пикет они хотели провести в 12 часов дня, мы свою «Монстрацию» — в 15 часов. По удивительному совпадению футбол на стадионе как раз пройдет с 12 до 15:30, — сообщил правозащитник.





Колчин, Бухель и Бураков сразу после получения ответа из горисполкома подготовили и направили новое уведомление на абсурдный пикет – уже на середину мая.





— Мы очень хотим провести «Монстрацию». Однако мы не удивимся, если каждый раз, когда мы будем подавать уведомление о пикете, на стадионе будет проходить какое-то мероприятие, организованное властями. Ну, зато такое количество футбольных турниров наверняка подарит Могилеву новых Белькевичей, Глебов и Ромащенок, — заметил Бураков.



