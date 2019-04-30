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«Монстрацию» на 1 мая не разрешили. Организаторы уже подали новое уведомление – на середину месяца
Источник материала: Партизан
Могилевский горисполком уведомил заявителей пикета Алексея Колчина, Бориса Бухеля и Александра Буракова о том, что они не смогут с помощью плакатов и транспарантов «выразить смешанных чувств по поводу свободы собраний в Беларуси» 1 мая. Все из-за футбола.
29 апреля. Могилев. Игорь Лозовский/ Фото — vk.com/monstration_nsk
— Мы подавали уведомление на разрешенное место для массовых мероприятий – стадион по улице Челюскинцев. Были готовы оплатить все услуги – милицию, «скорую», коммунальщиков, но власти любезно нам сообщили, что в это время там как раз проходит футбольный турнир, — рассказал Александр Бураков.
Ранее на эту же дату уведомление на проведение пикета подавали политики Олег Аксёнов и Владимир Шанцев. Им также сообщили, что из-за футбольного турнира массового мероприятия не получится.
— Свой пикет они хотели провести в 12 часов дня, мы свою «Монстрацию» — в 15 часов. По удивительному совпадению футбол на стадионе как раз пройдет с 12 до 15:30, — сообщил правозащитник.
Колчин, Бухель и Бураков сразу после получения ответа из горисполкома подготовили и направили новое уведомление на абсурдный пикет – уже на середину мая.
— Мы очень хотим провести «Монстрацию». Однако мы не удивимся, если каждый раз, когда мы будем подавать уведомление о пикете, на стадионе будет проходить какое-то мероприятие, организованное властями. Ну, зато такое количество футбольных турниров наверняка подарит Могилеву новых Белькевичей, Глебов и Ромащенок, — заметил Бураков.
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Могилевский горисполком уведомил заявителей пикета Алексея Колчина, Бориса Бухеля и Александра Буракова о том, что они не смогут с помощью плакатов и...
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