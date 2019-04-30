Порошенко договорился встретиться с Зеленским





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





tut.by Стороны договорились встретиться, об этом сообщил сам Порошенко, пишет

«Как действующий глава государства позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его. Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России», — заявил Порошенко.





По его мнению, санкции против РФ должны быть усилены. Порошенко пообещал посвятить последние недели своих полномочий именно этому вопросу.





«Но продолжить и завершить решение этой проблемы — это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия. Соперничество на выборах осталось в прошлом», — отметил он.





По словам Порошенко, они договорились с Зеленским встретиться в ближайшее время.





30 апреля ЦИК Украины официально объявил Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Актер и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Его соперник на выборах, действующий президент Украины Петр Порошенко, набрал 24,45% голосов. Официальное вступление Зеленского в должность должно произойти в 30-дневный срок.



