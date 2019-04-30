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В Госдуме считают назначение Мезенцева на пост посла РФ в Беларуси обоснованным: "аккуратен в выражениях, знает, где место дипломатам, а где политикам"

30.04.2019 22:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Назначение сенатора Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси вполне оправдано, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мезенцев вполне себе квалифицированный специалист, который прошел и губернаторство, и ШОС, и Совет Федерации", - сказал Л.Калашников во вторник.

Он отметил, что "Мезенцев аккуратен в выражениях, знает, где место дипломатам, а где политикам". "Считаю, что выбор очень оправдан и обоснован", - добавил Л.Калашников.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что смена российского посла в Беларуси вызвана тем, что М.Бабичем выполнил поставленные перед ним президентом РФ задачи, и не связана с ситуацией вокруг попадания грязной нефти в трубопровод на территории этой страны.

"Что касается посла, президент России назначает и освобождает послов в зависимости от той ситуации, которая складывается. Если президент посчитал, что задача, которая ставилась Михаилу Бабичу выполнена, то значит он его отозвал для того, чтобы назначить на другой ответственный участок работы", - сказал В.Водолацкий "Интерфаксу" во вторник.

М.Бабич, по его словам, был "кризисным послом в Беларуси", и в момент его назначения там нужен был такой человек. "Нужен был, для того чтобы выстроить и восстановить статус-кво в различных международных отношениях, для ревизия договоров, соглашений, которые провёл Михаил Викторович за короткий период времени. Поэтому он выполнил то, что ему говорил и ставил президент", - сказал он.

По мнению В.Водолацкого, новый посол Дмитрий Мезенцев продолжит наработанные М.Бабичем схемы работы. "Мезенцева я знаю долгий период времени, знаю, что он, работая в ШОС, проявил себя как человек, который защищал интересы России, человек, который знает международную проблематику, знает проблемы СНГ. Поэтому ему не нужно долго вникать, он знает работу, я думаю, что он справиться с поставленной задачи задачей", - сказал парламентарий.

В.Водолацкий полагает, что смена посла не связана ситуацией вокруг попадания грязной нефти в трубопроводы на территории Беларуси. "Грязная нефть, которая попала в трубопровод Транснефти, никак не связана с деятельностью посла", - сказал парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, говорится во вторник в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент РФ подписал указ о назначении Д.Мезенцева послом в Беларуси.

М.Бабич также освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

 
 
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Назначение сенатора Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси вполне оправдано, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской...
 
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