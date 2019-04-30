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В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»

30.04.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интересный Минск на одном носителе. Уже 1 мая можно будет купить новую «Карту гостя» формата «Премиум», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»

Брендированная под II Европейские игры карта нового формата даст возможность минчанам и гостям столицы бесплатно посетить более десятка музеев и зоопарк, а также воспользоваться медицинскими услугами со скидкой до 50 %. При этом срок действия карты увеличили с 3 до 16 дней.

В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»

В Минске теперь можно купить «Карту гостя» формата «Премиум»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Интересный Минск на одном носителе. Уже 1 мая можно будет купить новую «Карту гостя» формата «Премиум», сообщили в программе «Столичные...
 
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