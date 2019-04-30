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В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах

30.04.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фильмы с таким разрешением показывали только в одном кинотеатре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах

Теперь насладиться самими свежими киноновинками в новом качестве можно и в Ленинском районе. Здесь работают одновременно два современных кинопроектора.

В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах

Это позволило увеличить световой поток и сделать 3D картинку более яркой и детализированной.

В Минске начали показывать фильмы в 4К ещё в двух кинотеатрах
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фильмы с таким разрешением показывали только в одном кинотеатре Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Теперь...
 
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