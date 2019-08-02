Виртуальная инфраструктура в вашем распоряжении

Источник материала: Ежедневник





Сегодня множество процессов переведены в виртуальное пространство. Это действительно удобно, при этом, всегда можно получить доступ в любой момент.

Если вам требуется виртуальная инфраструктура, то лучше всего обратиться на https://serverspace.by/ . Там предлагается по модели IaaS аренда инфраструктуры для всех желающих на автоматизированной основе.

При этом каждый клиент может выбрать сервер для аренды в том диапазоне, который необходим. Это может быть от одного до двадцати четырех честных процессорных ядер без скейлинга. При этом предоставляется от пятьсот двенадцати до одной тысячи двадцати четырех мегабайт оперативной памяти, а также диск до десяти до одной тысячи гигабайт. К тому же, к одному серверу может быть подключены десятки таких дисков.

Следует отметить, что пределы будут постоянно расширяться. Ведь постоянно ведется работа над улучшением сервиса. В эксплуатацию планируется вводить новые площадки, которые являются центрами обработки данных. На сегодняшний день их существуют две, которые базируются в Москве и Минске.

Установлено там оборудование от ведущих производителей в данной сфере, таких как Juniper Networks, Dell, CiscoNetApp. К другим преимуществам следует отнести наличие прикладного интерфейса API. Это значит, что можно интегрировать облако с компьютерными информационными системами, которые у вас имеются. А происходить это может как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме.

Также у каждого клиентам имеется возможность приобретения SSL-сертификатов, которые позволяют защитить и обезопасить соединение по протоколу HTTPS. Бесплатно предоставляется пользование DNS-сервером для поддержки своего интернет-домена.

Буквально за две минуты вы можете получить виртуальный сервер любой конфигурации. Вы сами выберете подходящую вам операционную систему, центр обработки данных, оперативную память, объем требуемой памяти, необходимость резервного копирования.

Таким образом, начать работу можно будет практически сразу же. И вы сможете оценить все достоинства виртуальной инфраструктуры.