Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.
Документ опубликован на сайте главы российского государства.
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Дмитрий Мезенцев назначен послом России в Беларуси
01.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.
Документ опубликован на сайте главы российского государства.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской...
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