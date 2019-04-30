Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.

Документ опубликован на сайте главы российского государства.

 

 

 

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