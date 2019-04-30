Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире









За новый Bugatti футболист заплатил 11 миллионов евро – это самая дорогая машина в мире. Мощность двигателя La Voiture Noire составляет 1500 лошадиных сил. Авто может разгоняться до 420 км/ч.





Правда, по информации СМИ, Роналду сможет прокатиться за рулем суперкара не раньше 2021 года. До этого времени инженеры будут заниматься его наладкой.





Роналду перебрался в "Ювентус" из "Реала" летом прошлого года. Сумма сделки составила 117 миллионов евро. Зарплата нападающего в Турине, по некоторым данным, составляет 30 миллионов.





В начале марта СМИ писали, что Bugatti La Voiture Noire был продан неизвестному покупателю.