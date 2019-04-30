По мнению директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, вероятное задержание заместителя секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина может иметь двойное дно.





«Салідарнасці» . – Мы видим нарастание напряженности в отношениях Беларуси с Россией, а также ряд определенных свидетельств того, что Кремль готовится к различным сценариям по принуждению Беларуси к более глубокой интеграции – от наращивания давления, до подготовки даже силовых опций, включая смену режима, – отметил эксперт в экспресс-комментарии





По его словам, «на этом фоне усиление контроля силового сообщества и его ключевых фигур со стороны высшего руководства Беларуси в целом понятно»:





– Я думаю, что можно найти некоторую взаимосвязь между нарастанием напряженности между Минском и Москвой и этим задержанием.





Очевидно, что Втюрин не является рядовой фигурой в силовом блоке – все-таки этот человек долгое время охранял Александра Лукашенко. И даже если исходить из того, что он не имел никаких прямых связей с Москвой, нужно понимать, что сам по себе коррумпированный силовой блок – это слабое звено, которое может быть использовано внешними силами для дестабилизации ситуации в стране.





Украинский опыт показал, что в преддверии военного и политического вмешательства во внутренние дела со стороны России, Москва активно скупала «активы» в среде украинских спецслужб. Поэтому коррупция в силовом блоке – это очень серьезная уязвимость и угроза национальной безопасности.









И мы видим, что Кремль активно прощупывает позицию основных силовиков: здесь можно вспомнить и публичные встречи российского посла Бабича и с руководством Минобороны, и МВД. Все больше появляется свидетельств того, что зондирование позиций белорусских силовиков происходит и по неформальным каналам, – обращает внимание Арсений Сивицкий.





Также эксперт предполагает, что «в ближайшее время руководство Беларуси начнет принимать кадровые решение с учетом этих обстоятельств».





– Это очень серьезный сигнал для всех силовиков. Речь идет не только о поддержании дисциплины с помощью борьбы с коррупцией, но прежде всего – о лояльности к высшему руководству и стратегической установке на сохранение независимого и суверенного государства.





Пока сложно говорить о реальных глубинных причинах задержания Втюрина, но это может быть первым шагом на пути к большим кадровым перестановкам в силовом блоке Беларуси, – отметил собеседник «Сал рнасці».



