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Сивицкий - о задержании Втюрина: "Это очень серьезный сигнал для всех силовиков"

01.05.2019 07:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему под ударом может оказаться вся силовая «верхушка» власти.

Сивицкий - о задержании Втюрина: "Это очень серьезный сигнал для всех силовиков"
Андрей Втюрин первый слева
По мнению директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, вероятное задержание заместителя секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина может иметь двойное дно.

– Мы видим нарастание напряженности в отношениях Беларуси с Россией, а также ряд определенных свидетельств того, что Кремль готовится к различным сценариям по принуждению Беларуси к более глубокой интеграции – от наращивания давления, до подготовки даже силовых опций, включая смену режима, – отметил эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

По его словам, «на этом фоне усиление контроля силового сообщества и его ключевых фигур со стороны высшего руководства Беларуси в целом понятно»:

– Я думаю, что можно найти некоторую взаимосвязь между нарастанием напряженности между Минском и Москвой и этим задержанием.

Очевидно, что Втюрин не является рядовой фигурой в силовом блоке – все-таки этот человек долгое время охранял Александра Лукашенко. И даже если исходить из того, что он не имел никаких прямых связей с Москвой, нужно понимать, что сам по себе коррумпированный силовой блок – это слабое звено, которое может быть использовано внешними силами для дестабилизации ситуации в стране.

Украинский опыт показал, что в преддверии военного и политического вмешательства во внутренние дела со стороны России, Москва активно скупала «активы» в среде украинских спецслужб. Поэтому коррупция в силовом блоке – это очень серьезная уязвимость и угроза национальной безопасности.


И мы видим, что Кремль активно прощупывает позицию основных силовиков: здесь можно вспомнить и публичные встречи российского посла Бабича и с руководством Минобороны, и МВД. Все больше появляется свидетельств того, что зондирование позиций белорусских силовиков происходит и по неформальным каналам, – обращает внимание Арсений Сивицкий.

Также эксперт предполагает, что «в ближайшее время руководство Беларуси начнет принимать кадровые решение с учетом этих обстоятельств».

– Это очень серьезный сигнал для всех силовиков. Речь идет не только о поддержании дисциплины с помощью борьбы с коррупцией, но прежде всего – о лояльности к высшему руководству и стратегической установке на сохранение независимого и суверенного государства.

Пока сложно говорить о реальных глубинных причинах задержания Втюрина, но это может быть первым шагом на пути к большим кадровым перестановкам в силовом блоке Беларуси, – отметил собеседник «Сал рнасці».


 
 
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Почему под ударом может оказаться вся силовая «верхушка» власти.
 
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