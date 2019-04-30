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Риэлтор: На рынке квартир доминируют «цепочные» сделки

01.05.2019 07:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже не первый год большинство сделок купли-продажи квартир в Минске проходит в виде «цепочек»: для оплаты приобретаемой квартиры используются деньги от продажи имеющейся. То есть, чтобы продать вам жилье, продавец должен найти для себя подходящую замену.

Риэлтор: На рынке квартир доминируют «цепочные» сделки
Об этом рассказала замдиректора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко.

В результате даже при наличии всей необходимой суммы на руках покупка выбранной недвижимости может растянуться на неопределенный срок – все из-за того, что в «цепочке» все продавцы и покупатели взаимосвязаны.

Доля «цепочных» в общем количестве сделок составляет около 60-70 процентов, а иногда даже и больше. Причем количество квартир-звеньев в цепи может быть от двух до восьми-десяти. Это зачастую для многих становиться неожиданностью.

Выбор есть, но это ничего не решает


Сейчас в Минске на продажу предлагается более 7 тысяч квартир. Исходя из числа ежемесячных сделок, на одного потенциального покупателя в среднем приходится 7 квартир.

Наименьший выбор – одно- и двухкомнатных квартир: 5 и 6 объектов соответственно на одного потенциального покупателя. Наибольший выбор – трех- и четырехкомнатных: 10 и 14 соответственно.

В преобладающей доле случаев продавец и сам находится в поиске квартиры. В итоге всем участникам цепочки приходится ждать, пока каждый из них не найдет себе квартиру взамен. Ведь выезжать «в пустоту» никто не хочет.

Усложняет ситуацию то, что некоторые продавцы никуда не спешат, и искать себе недвижимость начинают, только когда находится реальный покупатель на их квартиру.

Найти же продающееся жилье без необходимости приобретения другого взамен – на условиях так называемой чистой продажи – очень мало.

«Цепочная» значит «не быстрая»


По словам Светланы Куделко, скорость проведения «цепочной» сделки, и вообще, вероятности ее успешного завершения, во многом зависит от того, сколько звеньев-квартир завязаны в цепи, и насколько опытным является специалист, который координирует и решает все возникающие в процессе ведения цепи вопросы.

А возникать их может много и по каждой из квартир: где-то не хватает сведений о наследниках, где-то документов и тому подобное.

Из практики агентства «Твоя столица», в трех «цепочных» сделках из десяти для покупателей приходится искать альтернативные варианты квартир – поскольку время затягивается и не все готовы ждать.

Но при этом в двух случаях из десяти сделки успевают завершиться в срок до одного месяца.

Советы покупателям:

Уточняйте, чистая это продажа или ищется кварт а вз ен. Как правило, в объявлениях указывается данная информация. Но поинтересоваться не помешает, ведь от этого напрямую будет зависеть вероятность и/или ожидаемые сроки приобретения квартиры.

Определяйте с продавцом четкие условия и сроки продажи квартиры. Формулировка «после нахождения встречного варианта» весьма условна, и по факту никого ни к чему не обязывает. Поэтому для своего спокойствия, как минимум, нужно определить срок поиска «встречного варианта» и варианты развития событий, если в указанный срок он не найдется.

При необходимости ожидания квартиры договаривайтесь с продавцом о фиксации ее стоимости. В ситуации нестабильных цен, если срок поиска продавцом варианта взамен затянется и/или найденный им вариант превысит планируемый бюджет на покупку, велика вероятность, что он захочет поднять цену продаваемой квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже не первый год большинство сделок купли-продажи квартир в Минске проходит в виде «цепочек»: для оплаты приобретаемой квартиры используются деньги от продажи...
 
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