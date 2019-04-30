Мнение: если не можешь найти парня в школе, в интернете не стоит и начинать

Источник материала: Tut.by

LADY.TUT.BY продолжает публиковать мнения девушек. На этот раз высказаться решила наш редактор Аня Перова — о том, что знакомиться в соцсетях некруто и даже не стоит начинать.



Фото: pixabay.com

«Кажется, мама не знает до сих пор»

Сейчас мне 22. В 15 лет я познакомилась в интернете с прекрасным парнем Сашей. Ему был 21 год, и тогда мне казалось, что это жутко много. Не в смысле, что старый уже, а просто — взрослый. Мы начали общаться: сначала про музыку, потом про… Да вообще про все. Было здорово, кроме одного факта: я жила в Минске, а он — в Днепре. Ну тогда еще Днепропетровске.

Вообще, с появлением соцсетей у многих ребят появились свои интернет-друзья по интересам. Вот, например, моя сестра дружит с девочкой из России — они какой-то сериал обсуждают, и им хорошо. И в тысяче километров между мной и Сашей тоже не должно было быть никакой проблемы. Если бы мы не поняли, что, кажется, как-то очень сильно друг другу нравимся. Настолько, что проводим буквально 24/7 вместе — в диалоге во «ВКонтакте». А это было не так просто, потому что в мои 15 лет я еще пользовалась кнопочным телефоном без интернета (о да, было и такое).

Конечно же, было понятно: если мы хотим встретиться, приехать должен Саша. Он хотя бы может пересекать границу один. Познакомились мы в апреле, а увидеться договорились летом, в июле. Моя мама тогда с отчимом уехали на море, и я подумала, что как раз смогу «незаметно» приютить Сашу дома. Кстати, кажется, об этом мама не знает до сих пор.

И вот он приезжает: открываю дверь — стоит. Совсем не такой, как я представляла. Но тоже ничего. Три дня прошли безумно круто, а потом он уехал. И, кажется, я никогда так не рыдала на перроне ж/д вокзала.

«Надо подождать, пока Саша приедет»

Потом мы поняли: три дня — это ничто. Если у вас большая любовь, конечно. А мы-то думали, у нас большая. Договорились, что Саша устраивается на нормальную работу, копит деньги и в декабре (под Новый год) приезжает. Да, ждать долго, но зато побудем вместе сразу месяц.

Время летело незаметно: мы и дальше все время переписывались, представляли, как будем заниматься сексом (хотя я им еще не занималась), он описывал это мне, я — ему. Мам, пап, простите, если читаете. Казалось, что декабрь будет просто волшебным. Но как-то я упустила момент, когда в лицее, куда поступила, познакомилась с одним парнем. Нет, ничего такого — дружили. Но как-то подозрительно много общались.



Фото: unsplash.com

Тогда я себе в этом не призналась. А потом он предложил встречаться. В ноябре. Я понимала, что есть два (нет, не стула) пути: просто обмануть ждавшего человека и поступить импульсивно или отказать. Отказала. С формулировкой: «Мне надо подождать, пока Саша приедет, и понять, что мне нужно. Это было ужасно, но я так сказала — и из истории это не выкинешь.

Когда Саша приехал, пришлось пройти этап, когда я привела его маме, объяснила, что не будет ничего плохого, мы хотим просто «пожить» вместе. Опустим подробности. Суть в том, что с каждым днем я все больше понимала: кажется, быть рядом с этим человеком не получится.

В интернете все иначе: есть только ты и твои представления о человеке. Ну еще то, что он пишет, но ведь слова тоже можно интерпретировать по-разному. Стикеры и песни, которые он присылает, тоже. Мне казалось, что если Саша такой хороший, то как меня вообще может взбесить его манера мыть посуду, шаркать ногами по коридору или хлопать дверями? Оказалось — может. Хотелось сбежать от этого всего к человеку, который проверенно пахнет домом и не раздражает присутствием. В общем, дальше были долгие (и главное — не интернетные) отношения с парнем из лицея. Пока и они не закончились — через шесть лет. Но интернет тут ни при чем!

А потом я снова наступила на свои же грабли

Приехала в Киев на выходные, познакомилась с парнем, зовут Ярик. Провели классное время, мне он понравился, и я решила, что я ему — тоже. Начали переписываться. Он просто время убивал, а я думала, что в отношения вкладываюсь. Начала ездить в Киев. Раз в месяц, на выходные. Раз — было круто, два — было круто, три… Стало казаться, что где-то меня обманули: почему это я езжу, а он нет.



Поезд «Четыре столицы». Фото: cfts.org.ua

Через много месяцев слез и страданий до меня дошло: вообще-то человек не был заинтересован в отношениях со мной, это для него весело просто было. Но сколько уже потрачено денег и эмоциональных ресурсов — вспоминать не хочется. Но пока сидишь в Минске, кажется, что где-то в Киеве тебя ждет большая любовь. Которая в это время, может, яйца чешет и смотрит ютуб после работы. А ты веришь, что «просто занят».

Короче, не делайте так, пожалуйста

Отношения на расстоянии обречены. Ну как минимум для тех, кому важен тактильный контакт и совместное время: вы же лишены его вообще. Диалог в мессенджере не считается. Постоянно находиться в отношениях, вести себя подобающе и при этом по факту не иметь рядом парня — это отстой. Полный. Рано или поздно это достанет каждого. И тогда надо будет или съехаться (чего мало кто хочет делать, потому что шаг мегаответственный), или разойтись насовсем.

Лучше обратите внимание на тех, кто рядом. Так вы точно будете уверены, что он не чавкает во время еды и моется два раза в день. А если уж почему-то и разбежитесь, то хотя бы по реальной (во всех смыслах) причине. Меньше шансов обмануться, все такое. Да и вообще: хороший опыт — попробовать отношения в «полевых», а не интернетных условиях. Все равно потом придется.

Кстати, с Сашей все в порядке: он переехал в Беларусь, женился, развелся. С Яриком тоже — работает дальше, нашел себе девушку, с которой действительно хотел отношений. У меня тоже уже все хорошо. В реальной жизни.