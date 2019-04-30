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Прямые линии в Вороновском районе
01.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
3 мая с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич БАРСУКОВ по телефону 4-33-90 проведет прямую линию.
4 мая с 9.00 до 12.00 первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Казимирович ЯСИНСКИЙ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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3 мая с 10.00 до 11.00 начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вороновского райисполкома Андрей Николаевич БАРСУКОВ по телефону 4-33-90 проведет прямую линию. 4...
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