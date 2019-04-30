В Кричеве женщину до смерти избил сожитель

Следствие установило: 27 апреля пьяный мужчина во время ссоры избил сожительницу. От полученных травм женщина на следующий день скончалась.
Смерть женщины констатировали прибывшие на место происшествия медицинские работники. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть женщины наступила в результате полученных тяжких телесных повреждений.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.