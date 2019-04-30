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В Кричеве женщину до смерти избил сожитель

01.05.2019 08:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Кричеве женщину до смерти избил сожитель
Следственный комитет РБ

Следствие установило: 27 апреля пьяный мужчина во время ссоры избил сожительницу. От полученных травм женщина на следующий день скончалась. 

Смерть женщины констатировали прибывшие на место происшествия медицинские работники. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть женщины наступила в результате полученных тяжких телесных повреждений. 

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович

В Кричеве женщину до смерти избил сожитель
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