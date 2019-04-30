В Кричеве женщину до смерти избил сожитель

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Следствие установило: 27 апреля пьяный мужчина во время ссоры избил сожительницу. От полученных травм женщина на следующий день скончалась.

Смерть женщины констатировали прибывшие на место происшествия медицинские работники. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть женщины наступила в результате полученных тяжких телесных повреждений.