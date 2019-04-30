ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

З Першамаем, сябры!

01.05.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Уважаемые жители города

Несвижа и района!

Примите искренние поздравления с праздником  труда! Его присутствие в календаре отражает стремление наших людей к мирному созиданию на родной земле. Только созидательный творческий труд закладывает основы благополучия и уверенности в завтрашнем дне, помогает нам искать новые, более действенные пути для поступательного движения вперед.

Несвижчина славится своими замечательными мастерами и специалистами. Это благодаря их труду, ежедневной, кропотливой работе с каждым годом краше становятся наш город Несвиж и населенные пункты района, развивается экономика и укрепляется социальная сфера.

Спасибо всем за трудолюбие и профессионализм.

Искренне желаем вам весеннего настроения, бодрости и здоровья, удачи во всех добрых начинаниях на благо Беларуси и нашей любимой малой родины — Несвижчины!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Районное объединение профсоюзов.

 

Са Святам працы!

Паважаныя землякі!

Шлю вам самыя шчырыя віншаванні з Першамаем! Мір, Праца, Май — гэтыя словы ўжо шмат  гадоў паўтараюць святочным вясновым  днём тысячы і тысячы людзей. Яны характарызуюць вялікія, важкія здабыткі нашага  грамадства: магчымасць працаваць, займацца любімай  справай у мірнай,  вольнай краіне. Мы павінны  цаніць і берагчы свабоду,  якую маем, якую падарылі дзяды і прадзеды, адстаяўшы яе ў гады ліхалецця.

Няхай заўсёды квітнее, як у маі, наша любая старонка! Няхай  шчасліва жывуць яе людзі! Поспехаў вам ва ўсім, дарагія жыхары Нясвіжчыны! Здароўя, дабрабыту, спаўнення ўсіх жаданняў!

З павагай Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня

рэспубліканскага аграпрамысловага саюза “БелАПС”,

старшыня СВК “Агракамбінат Сноў”.

 

Уважаемые  ветераны 

г. Несвижа

и Несвижского района!

Несвижский  районный совет ветеранов сердечно  поздравляет  вас с Праздником   труда — 1 мая!

Первомай — это праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и  возможности, это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим трудом  создает будущее для своей семьи, страны и малой Родины.

Особая благодарность — ветеранам фронта и тыла, благодаря боевому и трудовому подвигу которых мы встречаем Первомай в мирной стране.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, мира и благополучия. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и  взаимопонимание!

Геннадий ПАШКОВСКИЙ,

председатель Несвижского районного

совета ветеранов.                                                              

 

Со светлым

праздником!

Сердечно поздравляем со светлым праздником Пасхи Христовой! И в этот день воскресный хотим пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые, родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье!

Администрация,

профсоюзный комитет ОАО «Несвижский завод

медицинских препаратов».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители города Несвижа и района! Примите искренние поздравления с праздником  труда! Его присутствие в календаре отражает стремление наших людей
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: если не можешь найти парня в школе, в интернете не стоит и начинать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика