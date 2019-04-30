З Першамаем, сябры!

Уважаемые жители города
Несвижа и района!
Примите искренние поздравления с праздником труда! Его присутствие в календаре отражает стремление наших людей к мирному созиданию на родной земле. Только созидательный творческий труд закладывает основы благополучия и уверенности в завтрашнем дне, помогает нам искать новые, более действенные пути для поступательного движения вперед.
Несвижчина славится своими замечательными мастерами и специалистами. Это благодаря их труду, ежедневной, кропотливой работе с каждым годом краше становятся наш город Несвиж и населенные пункты района, развивается экономика и укрепляется социальная сфера.
Спасибо всем за трудолюбие и профессионализм.
Искренне желаем вам весеннего настроения, бодрости и здоровья, удачи во всех добрых начинаниях на благо Беларуси и нашей любимой малой родины — Несвижчины!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.
Районное объединение профсоюзов.
Са Святам працы!
Паважаныя землякі!
Шлю вам самыя шчырыя віншаванні з Першамаем! Мір, Праца, Май — гэтыя словы ўжо шмат гадоў паўтараюць святочным вясновым днём тысячы і тысячы людзей. Яны характарызуюць вялікія, важкія здабыткі нашага грамадства: магчымасць працаваць, займацца любімай справай у мірнай, вольнай краіне. Мы павінны цаніць і берагчы свабоду, якую маем, якую падарылі дзяды і прадзеды, адстаяўшы яе ў гады ліхалецця.
Няхай заўсёды квітнее, як у маі, наша любая старонка! Няхай шчасліва жывуць яе людзі! Поспехаў вам ва ўсім, дарагія жыхары Нясвіжчыны! Здароўя, дабрабыту, спаўнення ўсіх жаданняў!
З павагай Мікалай РАДАМАН,
член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня
рэспубліканскага аграпрамысловага саюза “БелАПС”,
старшыня СВК “Агракамбінат Сноў”.
Уважаемые ветераны
г. Несвижа
и Несвижского района!
Несвижский районный совет ветеранов сердечно поздравляет вас с Праздником труда — 1 мая!
Первомай — это праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим трудом создает будущее для своей семьи, страны и малой Родины.
Особая благодарность — ветеранам фронта и тыла, благодаря боевому и трудовому подвигу которых мы встречаем Первомай в мирной стране.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, мира и благополучия. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание!
Геннадий ПАШКОВСКИЙ,
председатель Несвижского районного
совета ветеранов.
Со светлым
праздником!
Сердечно поздравляем со светлым праздником Пасхи Христовой! И в этот день воскресный хотим пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые, родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье!
Администрация,
профсоюзный комитет ОАО «Несвижский завод
медицинских препаратов».