З Першамаем, сябры!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые жители города

Несвижа и района!

Примите искренние поздравления с праздником труда! Его присутствие в календаре отражает стремление наших людей к мирному созиданию на родной земле. Только созидательный творческий труд закладывает основы благополучия и уверенности в завтрашнем дне, помогает нам искать новые, более действенные пути для поступательного движения вперед.

Несвижчина славится своими замечательными мастерами и специалистами. Это благодаря их труду, ежедневной, кропотливой работе с каждым годом краше становятся наш город Несвиж и населенные пункты района, развивается экономика и укрепляется социальная сфера.

Спасибо всем за трудолюбие и профессионализм.

Искренне желаем вам весеннего настроения, бодрости и здоровья, удачи во всех добрых начинаниях на благо Беларуси и нашей любимой малой родины — Несвижчины!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Районное объединение профсоюзов.

Са Святам працы!

Паважаныя землякі!

Шлю вам самыя шчырыя віншаванні з Першамаем! Мір, Праца, Май — гэтыя словы ўжо шмат гадоў паўтараюць святочным вясновым днём тысячы і тысячы людзей. Яны характарызуюць вялікія, важкія здабыткі нашага грамадства: магчымасць працаваць, займацца любімай справай у мірнай, вольнай краіне. Мы павінны цаніць і берагчы свабоду, якую маем, якую падарылі дзяды і прадзеды, адстаяўшы яе ў гады ліхалецця.

Няхай заўсёды квітнее, як у маі, наша любая старонка! Няхай шчасліва жывуць яе людзі! Поспехаў вам ва ўсім, дарагія жыхары Нясвіжчыны! Здароўя, дабрабыту, спаўнення ўсіх жаданняў!

З павагай Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня

рэспубліканскага аграпрамысловага саюза “БелАПС”,

старшыня СВК “Агракамбінат Сноў”.

Уважаемые ветераны

г. Несвижа

и Несвижского района!

Несвижский районный совет ветеранов сердечно поздравляет вас с Праздником труда — 1 мая!

Первомай — это праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим трудом создает будущее для своей семьи, страны и малой Родины.

Особая благодарность — ветеранам фронта и тыла, благодаря боевому и трудовому подвигу которых мы встречаем Первомай в мирной стране.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, мира и благополучия. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Геннадий ПАШКОВСКИЙ,

председатель Несвижского районного

совета ветеранов.

Со светлым

праздником!

Сердечно поздравляем со светлым праздником Пасхи Христовой! И в этот день воскресный хотим пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые, родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье!

Администрация,

профсоюзный комитет ОАО «Несвижский завод

медицинских препаратов».