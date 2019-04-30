1 мая. События и люди

Источник материала: Аргументы и факты

Своё название месяц май получил в честь римской богини Майя. В современных китайском и японском языках май так и называется - «пятый месяц».

ПРАЗДНИКИ:

День труда (ранее назывался Международный день солидарности трудящихся).

Казахстан - Праздник единства народа Казахстана.

ПРИМЕТЫ:

Кузьма огородник. В этот день женщины сеяли морковь и свеклу. Считалось, что всё, посаженное мужчиной, пойдёт в цвет, а плода не даст. Дождём в этот день смачивали голову, чтобы волосы росли, как майская трава.

РОДИЛИСЬ:

1862 Марсель ПРУСТ, французский писатель.

1880 Альберт ЛАСКЕР, американский бизнесмен, «отец» современной рекламы. Ласкер сделал рекламу агрессивной: она стала не просто информировать потенциального покупателя о новых товарах или услугах, а навязывать их, т.е. фактически продавать. Непременными атрибутами рекламы стали броские лозунги, яркое визуальное решение, использование авторитета знаменитостей. Одной из самых успешных рекламных акций Ласкера была реклама сигарет Lucky Strike, в которой, нарушая все каноны, сигареты рекламировали женщины - кинозвёзды и оперные дивы - как средство борьбы с полнотой под девизом «Лучше сладости любой сигареты дым сизОй».

1924 Виктор Петрович АСТАФЬЕВ, российский писатель.

1949 Ядвига Константиновна ПОПЛАВСКАЯ, белорусская певица.

1951 Александр Васильевич ЕФРЕМОВ, белорусский режиссёр и актёр.

1954 Рэй ПАРКЕР-младший, американский музыкант, самая известная композиция которого «Ghostbusters» (1984) стала лейтмотивом фильма «Охотники за привидениями».

1962 Елена Абдулаевна ХАНГА, российская телеведущая. Ее отец был премьер-министром Занзибара.

1981 Александр Павлович ГЛЕБ, белорусский футболист. Рост 185 см, вес 72 кг. У него дочь.

1981 Тимофей Сергеевич КАЛАЧЁВ, белорусский футболист. Рост 173 см, вес 69 кг.

1984 Денис Геннадьевич КОСЯКОВ, российский актёр и шоумен.

СОБЫТИЯ:

1707 Англия, Шотландия и Уэльс сформировали Великобританию.

1840 В Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: чёрная однопенсовая и синяя двухпенсовая с профилем королевы ВИКТОРИИ. Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд ХИЛЛ, позже удостоенный рыцарского звания.

1884 В Чикаго (США) началось строительство 10-этажного дома - первого в мире небоскрёба. Сейчас самым высоким зданием в мире считается башня Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ, 163 этажа, 828 м по шпилю).

1899 В продаже впервые появился аспирин.

1926 Авиакомпания «Deutsche Luft Hansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин - Кёнигсберг на самолёте Junkers G-24.

1945 В приказе СТАЛИНА впервые было упомянуто понятие «город-герой» (первыми этого звания удостоились Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса).

1960 Под Свердловском ракетой сбили самолёт-шпион «У-2» с пилотом Фрэнсисом Гэри ПАУЭРСОМ. В результате инцидента сорвалась советско-американская встреча в верхах в Париже.

1961 Фидель КАСТРО объявил, что отныне на Кубе не будет выборов.

1994 Во время соревнований на трассе в Имоле («Гран-при Сан-Марино») погиб трёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» бразилец Айртон СЕННА.

1997 8-летняя Алисия ХЕМПЛЕМАН-АДАМС стала самым юным человеком, побывавшим на Северном полюсе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

В Пхеньяне (КНДР) находится стадион имени Первого мая. Это крупнейший в мире стадион, рассчитанный на 150 тыс. зрителей.