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Кинологи, квест, велопробег. Программа 1 мая в Бобруйске
Источник материала: Tut.by
Первомай в Бобруйске отпразднуют велопробегом и большой программой около Ледового дворца. В афише — выступления кинологов, квест-игра, ярмарка и пр.,
Программа праздников 1 мая в Бобруйске
11.00 — велопробег «#ВелоБобруйск» по маршруту: «Вечный огонь» в поселке Еловики — улица Минская — улица Карбышева — площадка у Ледового дворца.
11.30 — 17.00 — праздник у Ледового дворца: ярмарка, работа спортивных и игровых площадок, аттракционов, картинг, запуск воздушных змеев, квест-игра, лазертаг. Будут также показательные выступления кинологов, выставка специальных средств, оружия, техники.
12.00 — 17.00 — торжественная церемония награждения лучших представителей трудовых коллективов города, концерт.
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Основная часть мероприятий около Ледового дворца.
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