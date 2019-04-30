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Кинологи, квест, велопробег. Программа 1 мая в Бобруйске

01.05.2019 08:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первомай в Бобруйске отпразднуют велопробегом и большой программой около Ледового дворца. В афише — выступления кинологов, квест-игра, ярмарка и пр., сообщается на сайте Могилевского облисполкома.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Программа праздников 1 мая в Бобруйске

11.00 — велопробег «#ВелоБобруйск» по маршруту: «Вечный огонь» в поселке Еловики — улица Минская — улица Карбышева — площадка у Ледового дворца.

11.30 — 17.00 — праздник у Ледового дворца: ярмарка, работа спортивных и игровых площадок, аттракционов, картинг, запуск воздушных змеев, квест-игра, лазертаг. Будут также показательные выступления кинологов, выставка специальных средств, оружия, техники.

12.00 — 17.00 — торжественная церемония награждения лучших представителей трудовых коллективов города, концерт.

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Основная часть мероприятий около Ледового дворца.
 
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