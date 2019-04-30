На нескольких центральных улицах открывают движение. Как пойдут автобусы и троллейбусы?

Источник материала: Tut.by

Открылось движение на нескольких центральных улицах Минска. Как пойдут автобусы и троллейбусы, сообщает «Столичный транспорт и связь».

На улицах Янки Купалы, Максима Богдановича и Куйбышева открывают движение — на некоторых участках был ремонт. Уже сегодня, 1 мая, будут ходить по-новому такие автобусы и троллейбусы:

— автобусы № 57 от диспетчерской станции «Восточная» пойдут по улицам Пулихова, Первомайской, Янки Купалы, Максима Богдановича, Немиге и дальше по маршруту в обоих направлениях;

— автобусы № 24 будут ходить с улицы Леонида Беды по Куйбышева, Янки Купалы, Максима Богдановича, Немиге, Мясникова, Московской, Воронянского в обоих направлениях;

— троллейбусы № 12, 29, 40 восстанавливаются по постоянным трассам, отменяется работа троллейбуса № 29А, временного автобусного маршрута № 929.

Пассажиры с проездными или едиными проездными на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых есть автобус, смогут ехать без дополнительной оплаты в троллейбусах № 12, 29, 40 на дублируемых и изменяемых участках до 31 мая.