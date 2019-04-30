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«Давали сорок коров». В Южном Судане семья убила девушку, потому что она не хотела выходить замуж

01.05.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодая девушка в Южном Судане была избита до смерти своими братьями за отказ выйти замуж. Жених предложил семье сорок коров за невесту, — сообщает Independent.co.uk


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Табан Абель, министр информации штата Восточные озера, в котором жила девушка, рассказал журналистам, что 20-летняя Ниалук Магорок таким образом была наказана семьей. Также он сообщил, что подозреваемые в преступлении задержаны, в том числе отец девушки, который выступил организатором убийства.

Абель осудил преступников и сказал, что насильственная женитьба — это распространенная проблема в штате: «Это варварская практика, которая требует немедленного вмешательства со стороны государства. За год это второй случай такого толка: год назад отец избил дочь до смерти, потому что она забеременела вне брака».

Напомним, много родителей в Южном Судане из-за выкупа силой выдают замуж своих дочерей — включая девочек младше 18 лет. Проблема женщин в Южном Судане широко освещалась в мировых СМИ после скандального аукциона в Facebook в ноябре 2018 года. Тогда 17-летнюю девушку выдали замуж через объявление и торг через эту социальную сеть. В аукционе приняло участие пять мужчин, среди которых были высокопоставленные чиновники. Победителем «аукциона» стал мужчина, который предложил за девушку три автомобиля, 10 тысяч долларов и 500 коров.

По информации правозащитной организации Plan International, в африканской стране еще никогда не давали такого большого выкупа за невесту. Также правозащитники призвали правительство Южного Судана расследовать аукцион и отстранить от работы чиновников, которые участвовали в нем, а руководство Facebook тщательнее следить за контентом.

 
 
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Молодая девушка в Южном Судане была избита до смерти своими братьями за отказ выйти замуж. Жених предложил семье сорок коров за невесту
 
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