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Как будут ходить автобусы в Витебске на майские праздники

01.05.2019 08:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На майские праздники городские, пригородные и междугородние автобусы в Витебске изменят привычное расписание, сообщают «Витьбичи».

1 мая, в среду, рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию среды, в городском — по расписанию субботы.

3 мая, в пятницу, рейсы в пригородном, междугородном, городском направлениях будут работать по расписанию этого дня недели.

4 мая, в субботу, рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, а в городском — по расписанию пятницы.

5 мая, в воскресенье, рейсы в пригородном и городском сообщении будут выполняться по расписанию субботы, в междугородном — по расписанию пятницы.

6, 7, 8 мая (понедельник, вторник, среда) рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию понедельника, вторника и среды соответственно, а в городском — по расписанию субботы.

9 мая, в четверг, рейсы в пригородном, междугородном, городском направлениях будут работать по расписанию воскресенья.

Информацию по расписанию движения автобусов можно получить ежедневно по телефонам: 2114 (для абонентов МТС) и 7114 (для абонентов velcom), 8 0212 22−08−80, в рабочие дни еще и по номеру 8 0212 48−77−67, а также на сайте автопарка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Стало известно, как будут ходить городские, пригородные и междугородние автобусы в Витебске на майские праздники.
 
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