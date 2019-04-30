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Как будут ходить автобусы в Витебске на майские праздники
Источник материала: Tut.by
На майские праздники городские, пригородные и междугородние автобусы в Витебске изменят привычное расписание,
1 мая, в среду, рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию среды, в городском — по расписанию субботы.
3 мая, в пятницу, рейсы в пригородном, междугородном, городском направлениях будут работать по расписанию этого дня недели.
4 мая, в субботу, рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию субботы, а в городском — по расписанию пятницы.
5 мая, в воскресенье, рейсы в пригородном и городском сообщении будут выполняться по расписанию субботы, в междугородном — по расписанию пятницы.
6, 7, 8 мая (понедельник, вторник, среда) рейсы в пригородном и междугородном сообщении будут выполняться по расписанию понедельника, вторника и среды соответственно, а в городском — по расписанию субботы.
9 мая, в четверг, рейсы в пригородном, междугородном, городском направлениях будут работать по расписанию воскресенья.
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Стало известно, как будут ходить городские, пригородные и междугородние автобусы в Витебске на майские праздники.
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