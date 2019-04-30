«Толстяк - в прошлом». Актёр Семчев о новом амплуа и похудении на 100 кг

Почти сто килограммов таланта, яркая фактура и большая харизма. Он мечтал быть врачом, шофёром и даже священником. Но посвятил себя сцене и стал одним из самых крупных артистов – в прямом и переносном смысле. 16 апреля актёру Московского художественного театра им. Чехова, уроженцу Вышнего Волочка Тверской области Александру Семчеву исполнилось 50 лет. В преддверии юбилея корреспондент «АиФ Тверь» поговорил с артистом о театре, малой Родине и работе над собой.

Пуповина перерезана

Екатерина Евсеева, «АиФ Тверь»: Александр Львович, волочане гордятся своим известным земляком. А что вы испытываете к родному городу?

Досье Александр Семчев родился в 1969 г. в Вышнем Волочке. В 1997 г. окончил театральное училище им. Щукина. Сейчас играет на сцене МХТ им. Чехова. Вёл детскую передачу «Следствие ведёт Колобков». Снялся в картинах «Свадьба», «Граница. Таёжный роман», «День выборов», «Участок» и других. Заслуженный артист России.

Александр Семчев: Чувство грусти от того, как тяжело люди живут в глубинке, как город приходит в упадок. Я приезжаю в Вышний Волочёк не так часто, навещаю здесь маму и сестру. Тех мест, что были в моей молодости, почти не осталось. Дом, где я родился и вырос, снесли как непригодный для проживания. Многих друзей я уже похоронил. Связь с Вышним Волочком, та самая пуповина, почти перерезана. Когда приезжаю в Волочёк, свои визиты никогда не афиширую. Как раньше, я уже не тусуюсь. Отдыхать мне нравится уединённо. Приезжая в город, выбираюсь на рынок, иногда по вдохновению что-то стряпаю у плиты, но большую часть времени сижу за забором в тихом районе. В прохладный вечер, накинув фуфайку, выхожу из дома, сажусь в беседке и наслаждаюсь тишиной, звёздами…

– Вы родились в скромной и абсолютно не театральной семье. Чего вам, провинциальному мальчишке, стоило прорваться в Москву?

– В актёрской профессии важен Его Величество Случай. Ничто не предвещало моего переезда в Москву. Всё было рутинно: окончил школу и с первого раза никуда не поступил. Устроился разнорабочим, потом ушёл в армию и там понял, что хочу связать жизнь со сценой. Меня взяли в Вышневолоцкий театр заместителем директора по хозяйственной части, а через некоторое время включили во вспомогательный актёрский состав: видимо, увидели способности. Работа мне нравилась, но зарплата была нищенская. Подрабатывал как мог, даже пивом в ларьке торговал. О столице не мечтал. Но однажды к нам в театр приехал выпускник Щукинского училища. Он ставил дипломный спектакль. Мне дали главную роль, а потом посоветовали попробовать поступить в Москву. Рискнул, подготовился и поступил. В Волочке такого никто не ожидал, руководство театра даже обвинило меня в предательстве. Но это уже дела прошлые. Сейчас я поддерживаю связь с Вышневолоцким драматическим театром и людьми, которые ему служат.

Дайте артисту крылья!

– Вы возглавляете региональное отделение Союза театральных деятелей. Приезжая из столицы, какие главные проблемы видите в провинциальной культуре?

Факт В Вышнем Волочке также прошло детство Муслима Магомаева. Его мама была некоторое время примой местного театра, а будущий певец ходил здесь в музыкальную школу.

– В Тверской области пять театров: по одному в Вышнем Волочке и Кимрах, три – в Твери. Проблема у всех одна: нет актёрской ротации. Кадров не хватает, из-за этого редко обновляется репертуар. Чтобы в театрах появилась свежая кровь, нужно предлагать сотрудникам комфортные условия труда, давать жильё. Но этого нет. Многие перспективные артисты уезжают, а в местные театры часто берут людей, не имеющих актёрского образования – чуть ли не с улицы. Их отправляют в училище культуры, но заочно! Сейчас идёт Год театра. Почему бы не поднять эти вопросы, не поддержать артистов?

Понимаете, актёр – главный человек в театре. Но сегодня, в период засилья «Камеди Клаб» и других низкопробных передач, театральное искусство отходит на второй план. Наша профессия стала неуважаемой. Нас всегда учили, что артиста надо любить и гладить по головке. Тогда у него вырастают крылья. Актёрская профессия очень зависима: от режиссера, от настроения в театре, подковёрной возни. Для меня, например, дико, когда управление культуры спускает план на сезон: сколько людей должны посмотреть ту или иную постановку, сколько денег это принесёт. И театры обязаны решать эти вопросы.

Наша профессия стала неуважаемой.

– Зачастую в глубинке из развлечений – концерты в Домах культуры да сериалы по телевизору. Как разнообразить жизнь?

– Есть театры, которые обслуживают Тверскую область, приезжают в районы с гастролями. Наверно, это их задача подумать над тем, как разнообразить досуг населения. Однако проблема в другом: на что придут люди и придут ли вообще. Народу сегодня не до увеселений: надо решать, как прокормить семью, на что одеться. Человек десять раз подумает: взять билет на спектакль или купить что-то ребёнку. А если зритель и приходит в театр, то в основном чтобы посмеяться. Хотя есть много прекрасных пьес, над которыми можно подумать и даже поплакать. Но людям хочется отдохнуть.

За рекламу не обидно

– Вы больше 20 лет служите театру МХТ им. Чехова, при этом у вас немало ролей в кино. Что больше нравится: игра на сцене или на экране?

– Театр – для души, кино – для денег и узнаваемости. Не люблю слово «популярность». Но, опять же, узнаваемость работает на театр, ведь люди сюда часто идут на артиста. Народ читает мало, а телевизор смотрит много. Примелькался кто-то на экране, а если ещё и поучаствовал в скандале, уже интересен.

Театр – для души, кино – для денег и узнаваемости. Не люблю слово «популярность». Но, опять же, узнаваемость работает на театр, ведь люди сюда часто идут на артиста. Народ читает мало, а телевизор смотрит много. Примелькался кто-то на экране, а если ещё и поучаствовал в скандале, уже интересен.

– У вас столько ролей, но всенародно известным вас сделала реклама пива. У многих отложилось в памяти, что вы – тот самый толстяк из ролика. Не мешает такая слава?

– Нет. После закона о запрете рекламы спиртного на экране, мне кажется, образ того толстяка должен был остаться в прошлом. По крайней мере, для меня это так.

– Что посоветуете начинающим актёрам?

– Меньше пафоса, господа. Спокойнее относиться к моменту узнаваемости. Чтобы, когда пришёл успех, не сорвало крышу. Надо больше читать, развиваться, расширять кругозор: чтобы мозг не был величиной с ядро грецкого ореха. Актёрская профессия прекрасная, редкая, она не каждому дана. Это момент поцелованности, некий дар от Господа и мамы с папой. Однако никто не отменял труд. Говорят, можно и зайца научить курить. Однако профессия актёра – ремесло, которым нужно уметь владеть. Это приходит с опытом. Следует воспитывать в себе чувство вкуса.

Да, и не надо питать иллюзии по поводу заоблачных гонораров. У нас в стране приличные деньги получают пять-шесть актёров, и то в кино.

– В фильме «День выборов» вы сыграли губернатора. В реальной жизни могли бы представить себя чиновником? Какие решения приняли бы в первую очередь, случись такое?

– Я вполне могу себе это представить. Но не стал бы устраивать из этого шоу, как сейчас происходит на Украине, где в президенты баллотируется шоумен Владимир Зеленский. Верно сказал Мишка Пореченков: «Когда у человека уходит юмор, он превращается в скучного чиновника». Быть госслужащим – это ответственность, а не только наполнение своих карманов. Что бы сделал сам, став чиновником? Наверно, прежде всего постарался бы обеспечить людям комфортные условия жизни: рабочие места, возможность зарабатывать и отдыхать.

Весомая проблема

– Простите, не могу не задать вопрос про вес. Вы достигли почти 190 килограммов, но прошлой осенью скинули 40 кило. Сейчас весите уже чуть меньше ста. Говорят, причиной похудения стала новая любовь?

– Бред! Ни о какой любви речь не идёт. Дело в правильном питании. Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно. Не приведи Господь кому-нибудь так располнеть. Толстяки – несчастные люди. Их надо жалеть. Вы даже не представляете, какая нагрузка на организм – на ноги, печень, на всё! Я начал набирать вес примерно с 23 лет. Не знаю, может, произошёл какой-то сбой в организме. А потом всё накладывалось: наедал, заедал, переедал… В итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм – ещё надо поискать такого толстяка в актёрской среде. Но всё это действует до поры до времени.

– В прессе немало материалов о вас как о человеке с непростым характером – то с кем-нибудь подерётесь, то отличитесь любвеобильностью. Как относитесь к таким публикациям?

– Спокойно. На чужой роток не накинешь платок. Интернет – это клоака, сточная яма. Чего там только не пишут! А дураков, которые всему верят, много. Пусть посмотрят сначала на себя, а потом обсуждают, кто что сказал и сделал.

– В этом году вам пятьдесят. Полвека позади! Как сами относитесь к этой дате?

– В последний раз я отмечал день рождения, когда мне было 25 лет. С тех пор не праздную. Для меня это такой же день, как и все остальные. К тому же в этом году на 16 апреля назначили вручение театральной премии «Золотая маска». Номинировали в категории «Драма. Мужская роль второго плана» за спектакль «Три сестры». Но сама дата, признаться, вызывает грусть. Увы, мы не молодеем.