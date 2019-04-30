Кто ест в три горла? В России растёт социальное и материальное расслоение

Источник материала: Аргументы и факты

В советские времена эту статью изучали во всех высших учебных заведениях, имевших хоть какое-то отношение к истории и политике.

Сегодня о ней (как, впрочем, и о большинстве других работ Ленина) почти забыли. А зря. Фраза «страшно далеки они от народа» как нельзя лучше отражает нынешнюю систему отношений между теми, кому принадлежит власть и богатство, и большинством населения.

Назвать это новостью, конечно же, нельзя. О социальном неравенстве уже давно кричат бедные хижины российской периферии. Об этом же вопят худеющие народные кошельки. Сказать о том, что власть замалчивает эти проблемы, нельзя. О бедности и пишут, и говорят. Об опасности увеличения пропасти между бедными и богатыми витий­ствуют на бесконечных форумах, где элита демонстрирует своё народолюбие.

Пора проснуться

Всё чаще звучит и тревога: «Что-то у нас в стране идёт не так». Причины беспокойства можно объяснять по-разному. Но в последнее время эксперты всё чаще говорят о страхе, который просыпается в сознании «узкого круга этих людей». Страх, что народное терпение может кончиться и стране снова придётся читать и перечитывать ещё одну известную статью Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Она была написана за месяц до октября 1917 г.

Эксперты говорят и о том, что на фоне экономических трудностей и нарастающего разочарования народа в политике и в политиках у власти наступает отрезвление от затянувшегося «головокружения от успехов» и начинает просыпаться здравый смысл. На днях пример такого здравого смысла преподнесли эксперты Высшей школы экономики и Внешэкономбанка. Их подсчёты просто шокируют: «узкий круг» наших самых богатых граждан владеет почти всеми богатствами страны. На долю 3% населения приходится 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов в банках и почти 90% всех наличных сбережений. Такое почти невозможно представить! Более того, концентрация богатства в руках этих 3% идёт нарастающими темпами.

И это притом что население всё больше погружается в долговую яму. Средний размер задолженности за последние пять лет вырос во всех группах населения. Люди перестают откладывать даже «на чёрный день» вопреки давней народной традиции. Помните, как наши бабушки копили «гробовые»? Сегодня привычная для России модель сберегательного поведения почти перестала работать: сберегать нечего. Как говорят в народе, «в кармане вошь на аркане». Социологи Фонда общественного мнения (ФОМ) отмечают, что подавляющая часть населения в последние годы стала экономить на еде.

Услышат ли там, наверху?

На фоне экономической неопределённости и падения уровня жизни социологи фиксируют рост растерянности и страха перед будущим. И этот страх даже в большей степени свойствен элите, чем народу. Видимо, неслучайно последнее исследование о распределении богатства в стране было проведено по заказу Министерства финансов. Но будут ли сделаны выводы? Отсыпят ли наконец что-нибудь в руки народа? Или будут и дальше «обеспечивать всемерный рост благосостояния» тем 3%, у которых денег и без того как у дурака махорки? К результатам исследования, на мой взгляд, должны прислушаться не только в Министерстве финансов, но и выше. В Кремле и Госдуме пока отмалчиваются. А между тем результаты исследования имеют очевидную политическую составляющую. Они указывают на всё более ясные признаки кризиса в отношениях улицы и дворцов, народа и власти. В политэкономии это называется кризисом политической системы.

С улицы всё громче слышится привычное для России «Отнять и поделить». И этим пользуются политические партии, оспаривающие у «Единой России» «близость к народу». Непотопляемость КПРФ, несмотря на её полнейший идеологический кризис, объясняется именно популярностью лозунга «отнять и поделить» среди значительных групп населения. Звучат и, казалось, забытые за последние 20 лет призывы вернуться к советской уравниловке. К чему это может привести, хорошо видно на судьбе Венесуэлы.

Но мне туда не надо…

Часть элиты, ориентированная на европейские ценности, опасается, что в случае роста народного недовольства власть может прибегнуть к исторически привычной для России тактике закручивания гаек. Образцы «николаевской реакции» уже проявляются в виде ползучей «сталинизации» во внешней и внутренней политике. Всё более заметны ограничения и в сфере культуры. Элиту это пугает, и даже в большей степени, чем народ. Народ в Лондон и Ниццу не ездит, детей в Оксфорд не посылает. А вот те 3%, которые «едят в три горла», без привычных вольностей и сладостей жизни уже жить не могут. А ведь при негативном развитии событий и для них может возникнуть ситуация как в песне Высоцкого: «Париж открыт, но мне туда не надо».

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Такого рода опасения порождают новое для современной России явление – раскол правящего класса. Об этом, в част­ности, говорится в недавней статье известного кремлёвского политика В. Суркова. На мой взгляд, она в полной мере отражает растерянность элиты. Часть элиты, связывающая своё будущее с Россией, была бы готова прибегнуть к лозунгу покойного А. Лившица «Делиться надо». Это прежде всего та часть молодого бизнеса, которая построила своё благополучие не на распиле советского наследия, а, что называется, с нуля. Это, как правило, средний бизнес. Но, к сожалению, не он определяет сегодня в России правила игры.

Огромное влияние сохраняют те (хотя и отстранённые В. Путиным от большой политики) группы людей, которые прибрали Россию к рукам во время «шоковой» приватизации 90-х гг. Помимо «шоковой» она была во многом и бандитской. Приведу лишь один факт: с приватизацией корпорации «Нефть Самары» связано как минимум 50 заказных убийств.

Кто поставит точку?

Национально ориентированная часть новой элиты заинтересована в том, чтобы поставить точку в спорах о приватизации и перевести бизнес на цивилизованные рельсы. Однако громкие коррупционные и воровские скандалы последних лет говорят о том, что часть элиты всё ещё делает ставку на скорейшее обогащение любой ценой с последующим бегством за границу. Вспомним судьбу беглых банкиров, вспомним недавно прогремевшее дело сенатора Арашукова (и семьи) или только начавшее раскручиваться «дело Абызова». Не заинтересованы в изменении «правил игры» и высшее чиновничество, и многие влиятельные политики. Ведь нынешняя система даёт им огромные возможности для коррупционного кормления. Достаточно взглянуть на последние декларации о доходах, чтобы понять, что для многих сохранение нынешнего status quo – это пропуск в избранное трёхпроцентное сообщество.

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По данным социологов ФОМ, за последний год число граждан, которые стали больше экономить на еде, возросло на 40%. По данным того же ФОМ, на еде не экономят лишь 3%. Символическое (и, я бы сказал, омерзительное) совпадение фактов и цифр: 3% «выдающихся» граждан России владеют почти всеми её богатствами. И те же 3% не экономят на еде! Приятного аппетита.

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