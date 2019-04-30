Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые ивьевчане!

Примите искренние поздравления с Праздником труда!

Радость труда, радость творчества, весеннее обновление - вот что символизирует для нас сегодня этот праздник. С весной связываем мы свои надежды на лучшую жизнь, на новые успехи в работе, на счастье в семье.

Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.

И сегодня каждый труженик своим ежедневным трудом на вверенном ему участке работы создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.

В этот день мы отмечаем работу трудовых коллективов, предприятий и учреждений района, говорим слова благодарности нашим ветеранам, представителям трудовых династий, передающих молодежи традиции и свой опыт.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут свежий заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет весна, а в доме царят любовь и благополучие!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.