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С Праздником труда!

01.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые ивьевчане!
Примите искренние поздравления с Праздником труда!

Радость труда, радость творчества, весеннее обновление - вот что символизирует для нас сегодня этот праздник. С весной связываем мы свои надежды на лучшую жизнь, на новые успехи в работе, на счастье в семье.
Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.
И сегодня каждый труженик своим ежедневным трудом на вверенном ему участке работы создает основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.
В этот день мы отмечаем работу трудовых коллективов, предприятий и учреждений района, говорим слова благодарности нашим ветеранам, представителям трудовых династий, передающих молодежи традиции и свой опыт.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут свежий заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет весна, а в доме царят любовь и благополучие!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые ивьевчане!Примите искренние поздравления с Праздником труда! Радость труда, радость творчества, весеннее обновление - вот что символизирует для нас...
 
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