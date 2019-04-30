Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси

Источник материала: Светлы шлях

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Документ опубликован на сайте главы российского государства.





Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ

БЕЛТА сообщает , что другим указом Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.





Михаил БАБИЧ

Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России от исполнительной власти Сахалинской области. До этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

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