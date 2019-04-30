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Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси

01.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Документ опубликован на сайте главы российского государства.

Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ

БЕЛТА сообщает, что другим указом Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя Президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси

Михаил БАБИЧ

Перед назначением на должность посла Дмитрий Мезенцев являлся членом Федерального собрания России от исполнительной власти Сахалинской области. До этого занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

Фотографии из архива редакции и сайта belta.by.

 
 
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь....
 
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