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Белорусские врачи вернули слух семимесячному ребёнку

01.05.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские врачи вернули слух семимесячному ребёнку
Фото из открытых источников

О том, что девочка не слышит, родителям сообщили в роддоме. Решением проблемы стала кохлеарная имплантация. Хирурги заменили повреждённую часть внутреннего уха специальным прибором.

«Кохлеарный имплант – это электронное устройство, которое состоит из двух частей. Там микрофон и этот микрофон улавливает звуки, а в приёмнике импланта происходит перекодировка звукового сигнала в электрический и передача его на слуховой нерв. А слуховой нерв – уже в центральный нерв, в мозг. Там человек понимает, что он слышит. Мы каждый день настраиваем речевой процессор. У деток мы начинаем с маленькой стимуляции, чтобы ребёночка не испугать. И дальше увеличиваем эти значения», - телеканал ОНТ приводит слова Марины Песоцкой, заместителя директора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии

Белорусские врачи вернули слух семимесячному ребёнку
Спасибо врачам - хирургу Вячеславу Янушко и Наталье Клышевич
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