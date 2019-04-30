Белорусские врачи вернули слух семимесячному ребёнку

О том, что девочка не слышит, родителям сообщили в роддоме. Решением проблемы стала кохлеарная имплантация. Хирурги заменили повреждённую часть внутреннего уха специальным прибором.
«Кохлеарный имплант – это электронное устройство, которое состоит из двух частей. Там микрофон и этот микрофон улавливает звуки, а в приёмнике импланта происходит перекодировка звукового сигнала в электрический и передача его на слуховой нерв. А слуховой нерв – уже в центральный нерв, в мозг. Там человек понимает, что он слышит. Мы каждый день настраиваем речевой процессор. У деток мы начинаем с маленькой стимуляции, чтобы ребёночка не испугать. И дальше увеличиваем эти значения», - телеканал ОНТ приводит слова Марины Песоцкой, заместителя директора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии.