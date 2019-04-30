Упадет ли доллар ниже 2 рублей и что будет с белорусским рублем в мае? Прогноз экспертов

Источник материала: Tut.by

За последний месяц валютная корзина на целый процент подешевела по отношению к белорусскому рублю. Больше всего просел курс евро. Такое поведение объясняется некоторыми и внутренними, и внешними факторами. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами и узнал, как изменятся курсы валют в мае.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Валюты будут дешеветь, причем в большей степени будет дешеветь именно евро»

По прогнозам старшего аналитика форекс-брокера «Альпари» Вадима Иосуба, вероятнее всего, в мае белорусский рубль продолжит укрепляться к валютной корзине, как это было в апреле.

— В последнее время на нашем валютном рынке сильно сказываются внешние факторы. В частности курс российского рубля к иностранным валютам, который в свою очередь сильно связан с рынком нефти, — поясняет аналитик. — Цены на нефть большую часть апреля расти, стоимость барреля выросла с 68 до 75 долларов. А к концу месяца цена резко скорректировалась до 72 долларов. В связи с этим и доллар, и евро к российскому рублю большую часть месяца снижались, а к концу месяца, когда нефть начала падать, произошел откат.

Вадим Иосуб говорит, что за месяц доллар к российскому рублю подешевел на 0,1 процента, евро — на 0,7 процента. По словам аналитика, такая разница связана с тем, что за этот месяц евро снизился к доллару с 1,1220 до 1, 1160 или подешевел на 0,6 процента.

— Возвращаясь к белорусскому рублю, к нему все три валюты подешевели. Доллар с конца марта по конец апреля снизился на 0,9 процента, евро — на 1,5 процента, российский рубль к белорусскому снизился на 0,8 процента. В целом валютная корзина подешевела к белорусскому рублю на 1 процент.

Эксперт считает, что снижение стоимости валютной корзины к белорусскому рублю связано уже не с внешними, а с внутренними факторами.

— Проанализировав динамику рубля, можно предположить, что в апреле наша экономика столкнулась с чистыми продажами валюты предприятиями. То есть в целом на рынке доминировало предложение валют и соответственно белорусский рубль укрепился, — поясняет Вадим Иосуб. — Я ожидаю, что в мае сохранится подобная тенденция. Валюты будут дешеветь. Причем в большей степени будет дешеветь именно евро, в связи с дальнейшим снижением к другим валютам на мировом валютном рынке. Через месяц у нас доллар может стоить в диапазоне 2,07 — 2,11 белорусского рубля, евро — 2,29 — 2,34, российский рубль в диапазоне 3,20 — 3,26 за 100 рублей.

«Белорусский рубль в мае вряд ли будет снижаться относительно основных валют»

Директор компании ФТМ Брокерс Александр Сабодин считает, что белорусский рубль в мае вряд ли будет снижаться относительно основных валют.

— Думаю, что тенденция плавного укрепления белорусского рубля сохранится. Это связано с его поддержкой на внутреннем рынке. По данным за март продажа валют превысила спрос, — поясняет свою точку зрения аналитик. — Что касается внешних факторов, я считаю, ключевой драйвер для роста или падения в частности российского рубля — это конечно же цены на нефть. Но сейчас рынок уже отработал новость о том, что США не будет продлевать исключения для некоторых стран, которые импортировали иранскую нефть.

Александр Сабодин говорит, что со 2 мая для всех компаний, которые продолжат импортировать иранскую нефть, а это компании из Китая, Турции, других стран, их достаточно много, могут попасть под санкции США .

— Какие это санкции, никто пока не знает. Нефть марки Brent по стоимости превысила 72 доллара за баррель, что стало рекордом 2019 года. Но я думаю, что рост цен на нефть уже остановится, — продолжает аналитик. — Роста российского рубля относительно доллара и евро я не ожидаю, наоборот жду некого снижения. Это может произойти на фоне скандала с экспортом нефти из России, в которой нашли разного рода химикаты, которые портят ее качество.

По мнению Сабодина, российский рубль не будет укрепляться и к белорусскому рублю.

— Не вижу роста катировок выше отметки 3,2 белорусского рубля за 100 российских рублей, — прогнозирует эксперт. — Что касается доллара и евро, по моему мнению, валюты будут приседать. Доллар будет колебаться возле отметки 2,1 рубля, не вижу его дешевле 2 рублей. Евро как и сейчас будет в районе 2,35 рубля. Но при этом, я считаю, что падение евро относительно других валют может как раз замедлится и даже остановится.