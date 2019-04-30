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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУББОТНИК «ВМЕСТЕ С ПИОНЕРИЕЙ!»

01.05.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

 

«Все на субботник!» - под таким девизом 20 апреля пионеры дружины имени А. А. Гречко ГУО «Гимназия №1 г.Борисова» провели субботник. Пионеры пятых и шестых классов наводили порядок на улице Гагарина. Мусора оказалось сравнительно немного: листья, ветки, старая трава, но польза от совместного труда помогла участникам субботник зарядиться хорошим настроением, энтузиазмом и позитивом!
Пионеры седьмых и восьмых классов работали по благоустройству территории вокруг памятника «Дорогами Победы». Вооружившись необходимым инвентарем, все участники субботника дружно вышли на борьбу с беспорядком. Приятно было смотреть на работу детей, которые с чувством глубокой ответственности приводили в порядок территорию.
Своим примером ребята показали, как во время коллективной работы формируется бережное и ответственное отношение к окружающей природе.

 
 
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