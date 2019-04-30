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Защитить, поддержать, быть вместе

01.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Защитить, поддержать, быть вместе

«Мир. Труд. Май». Знакомый старшему поколению первомайский лозунг актуален и сейчас. Мирное небо, хорошие условия труда и его достойная оплата — эти вопросы стоят во главе угла деятельности профессиональных союзов всех уровней. Накануне Праздника труда о работе в этом направлении мы побеседовали с председателем районного объединения профсоюзов Еленой Ястремской.

— Елена Марьяновна, с каким багажом профсоюзы пришли к нынешнему «профессиональному» празднику?

— В мае минувшего года Вороновский райисполком, наниматели и районное объединение профсоюзов заключили Соглашение на 2018-2021 годы, направленное на создание условий для укрепления экономики, повышения производительности труда и жизненного уровня жителей района. В течение года мы проводили совместную работу по улучшению условий труда и отдыха работающих, повышению их благосостояния.

Первый шаг в обеспечении социальной защиты человека труда — создание профсоюзной организации, второй — заключение коллективного договора. В 2018 году были созданы две первички. Управлением по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома зарегистрированы 78 «местных конституций» и 4 соглашения.

В ушедшем году в рамках мониторинга 345 раз посетили организации района. Держали на контроле соблюдение трудового законодательства, своевременность выплаты заработной платы, обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, организацию питания, в том числе горячего — для работников сельскохозяйственной отрасли.

— Елена Марьяновна, первомайским праздникам предшествовал Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля. Данный вопрос тоже входит в компетенцию профсоюзов. Как обстоит ситуация в этом направлении у нас в районе?

— Принципиальная позиция Федерации профсоюзов Беларуси такова: человек должен прийти на работу и здоровым вернуться домой к своей семье. Нами регулярно проводятся мониторинги за соблюдением законодательства об охране труда, на предприятиях, в организациях работают общественные инспекторы. В июне 2018-го, к примеру, по результатам соответствующего обследования выявлено 87 нарушений требований охраны труда, в том числе рекомендовано приостановить эксплуатацию и использование

выявлено 87 нарушений требований охраны труда, в том числе рекомендовано приостановить эксплуатацию и использование четырех единиц неисправного оборудования, создающих угрозу для жизни и здоровья работников. Техническими инспекторами труда профсоюзов нанимателям были выданы 17 рекомендаций на устранение нарушений. Ежеквартально проводится областной день профилактики производственного травматизма, в рамках которого в трудовых коллективах организовываются выступления представителей профактива и работников инженерной службы о производственном травматизме, о состоянии охраны труда в организациях. Вместе с тем за минувший год в районе зарегистрировано пять несчастных случаев с тяжелым исходом, один в феврале нынешнего года — в РУСП совхоз «Вороновский».

— Каждый последний четверг месяца проходят правовые приемы. Расскажите, какие проблемы волнуют жителей нашего района?

— Анализ содержания обращений в целом по стране показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан. Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства, на третьем — пенсионного. На Вороновщине люди в основном обращались по поводу трудоустройства, заключения-расторжения контрактов, выплат материальной помощи.

— Профсоюз — коллективная структура, но наверняка эффективность ее деятельности во многом зависит от конкретных личностей. Назовите наиболее активных лидеров первичных профсоюзных организаций?

— Начнем с того, что председатели первичек у нас, в большинстве своем, «общественники». То есть дополнительная нагрузка им чаще всего не оплачивается. Поэтому тут необходимы люди, которые благодаря своим деловым качествам, энергии смогут выстроить данную работу. 2019 год — отчетно-выборный период. Во всех первичках проходят собрания трудовых коллективов. Многие из опытных и инициативных председателей первичных организаций вновь избраны. Среди них — Данута Вацлавовна Лунь (КСУП «Гирки»), Людмила Антоновна Венцкевич (КСУП э/б «Октябрь»), Ирина Михайловна Попова (ДРСУ-120), Гражина Марьяновна Цыронок (Дотишская СШ), Иван Иванович Амбражук (Больтишская БШ). Хочу отметить профсоюзную работу Анны Васильевны Богуслав, Валентины Яновны Спетелюн, Галины Юзефовны Шарко,  Татьяны Григорьевны Сушинской, Ирины Генриховны Зубель и многих других. Огромное спасибо всем за работу.

— Вы — человек энергичный, много работаете с людьми и стимулируете членов профсоюзов принимать активное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях…

— Безусловно, мы не только принимаем активное участие в республиканских акциях, но и много мероприятий организовываем сами. Например, в преддверии празднования Дня Победы проводим акцию «Низкий наш поклон вам, ветераны». В минувшем году прошли акции по случаю 75-летия Хатынской трагедии, 100-летия со дня образования ВЛКСМ и другие. Без нашего участия не обходится районный праздник аграриев «Дожинки». Оказываем помощь в подготовке детей к учебному году. Мы шефствуем над отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Бастунах, проводим благотворительные акции «В Новый год — с добрым сердцем!», «Твори добро!» и многие другие.  В общем, жизнь кипит.

— И напоследок Ваши поздравления землякам.

— Сердечно поздравляю всех с Первомаем и 115-летием профсоюзного движения Беларуси. Желаю оптимизма, новых побед и высоких достижений в труде, счастья, здоровья, мира и добра в семьях.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

Более 9 тысяч человек, в том числе 236 учащихся Вороновского колледжа и 1 364 неработающих пенсионеров, входят в профсоюз района. Состав Вороновского районного объединения профсоюзов — это 83 первичные и 4 районные профсоюзные организаций, которые представляют 9 отраслевых профсоюзов.

 
 
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«Мир. Труд. Май». Знакомый старшему поколению первомайский лозунг актуален и сейчас. Мирное небо, хорошие условия труда и его достойная оплата — эти вопросы стоят...
 
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